Оккупанты завезли на Запорожскую АЭС еще больше военных и техники 23 августа, 11:25 Оккупанты увеличили количество военных и техники на ЗАЭС (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты накапливают технику на территории Запорожской АЭС и увеличили количество военных на станции.

Как сообщает пресс-служба Энергоатома в Telegram, 22 августа в ремонтную зону станции оккупанты дополнительно завезли два БТР и шесть спецгрузовиков.

Всего на территории станции теперь дислоцировано более 40 единиц военной техники.

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Возле первого энергоблока расположены 16 военных машин, возле второго — семь. Еще 12 единиц техники оккупанты загнали под эстакаду.

«Кроме того, рашисты пополнили свои ряды и немалым количеством „крепких“ орков, некоторые из них — в масках», — говорится в сообщении.

Российские войска обустроили огневые позиции на ЗАЭС и обстреливают оттуда украинские города. В Энергоатоме сообщали, что военные РФ разместили в машинном зале первого энергоблока Запорожской АЭС не менее 14 единиц тяжелой военной техники с боекомплектом, оружием и взрывчаткой.

С 4 марта крупнейшая атомная электростанция в Европе, Запорожская АЭС, после боев в Энергодаре была захвачена российскими оккупантами. Постройки ЗАЭС были повреждены российскими обстрелами в нескольких местах, а работники станции оказались в плену.

В конце апреля АЭС полностью возобновила работу, хотя российский режим пытается получить полный контроль над станцией, привлекая своих специалистов.

Кремль использует Запорожскую АЭС для прикрытия своей военной техники, поскольку ВСУ не могут открыть ответный огонь в районе электростанции, а также для давления на Украину и мир, угрожая ядерной катастрофой.



Инфографика: НВ

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