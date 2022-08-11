Кулеба призвал главу МАГАТЭ и генсека ООН срочно отправить миссию на Запорожскую АЭС

11 августа, 15:35
Дмитрий Кулеба подчеркнул, что РФ превратила ЗАЭС в военную базу (Фото:МИД)

Дмитрий Кулеба подчеркнул, что РФ превратила ЗАЭС в военную базу (Фото:МИД)

Украина призвала главу МАГАТЭ Рафаэля Гросси и Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша срочно отправить международную миссию на захваченную и заминированную РФ Запорожскую АЭС.

Об этом в четверг, 11 августа, рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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«Я сообщил руководителям этих двух организаций факты нарушения российскими оккупантами всех семи основных принципов ядерной безопасности и защищенности МАГАТЭ во время оккупации Запорожской АЭС… Я призвал отправить на ЗАЭС международную миссию под руководством МАГАТЭ. Предложил включить в нее военных экспертов ООН, поскольку для оценки угроз милитаризации объекта обязательно должны быть специалисты соответствующей экспертизы», — заявил он во время брифинга.

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По словам главы МИД, Россия фактически превратила крупнейшую в Европе атомную электростанцию «в военную базу и ставит под угрозу безопасность всего континента».

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«Если России нечего скрывать, она должна безотлагательно предоставить специалистам МАГАТЭ и ООН доступ к Запорожской АЭС», — отметил Кулеба.

https://www.facebook.com/UkraineMFA/videos/390445013146354/

Российские войска захватили ЗАЭС еще в первые недели полномасштабного вторжения, 4 марта. В результате этого сотрудники электростанции оказались в заложниках.

Оккупанты используют ее для прикрытия своей военной техники, поскольку ВСУ не могут наносить ответные удары, чтобы не повредить ядерные реакторы.

При этом войска РФ сами неоднократно устраивали провокации с обстрелами ЗАЭС и даже угрожала подорвать ее, в случае наступления украинских войск.

Инфографика: НВ
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия ООН МИД Украины Ядерная угроза МАГАТЭ Запорожская АЭС Дмитрий Кулеба Война России против Украины

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