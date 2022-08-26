Минздрав закупил препараты на случай аварии на ЗАЭС 26 августа, 20:34 Украинский министр призвал не скупать йодид калия в аптеках (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Украина закупила достаточно необходимых препаратов на случай возможной аварии на Запорожской АЭС.

Об этом сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко в эфире телемарафоне.

«Государство закупило в достаточном количестве препараты, которые позволят нам защитить щитовидную железу, чтобы радиационный йод не оказал негативного воздействия, и они будут выданы тогда, когда нужно», — сказал Ляшко.

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Украинский министр призвал не скупать йодид калия в аптеках. По его словам, все больницы в потенциальной зоне воздействия обеспечены препаратом.

Российские войска обустроили огневые позиции на ЗАЭС и обстреливают оттуда украинские города. В Энергоатоме сообщали, что военные РФ разместили в машинном зале первого энергоблока Запорожской АЭС не менее 14 единиц тяжелой военной техники с боекомплектом, оружием и взрывчаткой.

22 августа оккупанты завезли дополнительные БТР и спецгрузовики в ремонтную зону станции. Всего на территории станции дислоцировано более 40 единиц военной техники россиян.



16 августа глава Запорожской ОВА Александр Старух призвал жителей временно захваченного Энергодара эвакуироваться из-за обстрелов Россией Запорожской атомной электростанции. Он заявил, что в случае аварии придется эвакуировать около 400 тысяч человек из двух областей.

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