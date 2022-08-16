Глава Запорожской ОВА заявил, что в случае аварии на ЗАЭС придется эвакуировать около 400 тысяч человек 16 августа, 16:43 РФ устраивает провокации на Запорожской АЭС (Фото:Alexander Ermochenko/File Photo/Reuters)

В случае аварии на Запорожской АЭС придется эвакуировать около 400 тысяч жителей Запорожский и Днепропетровской областей.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух в Telegram.

«Если взять 50 км зону обязательного отселения, что может возникнуть в результате аварии на АЭС в Энергодаре, то это более 200 тысяч в нашей области и под 200 тысяч в соседней Днепропетровской области», — отметил он.

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По словам Старуха, эвакуировать будут жителей Никополя, Марганца, Энергодара, Васильевки, Днепрорудного и ряда других населенных пунктов.

Он также подчеркнул, что полностью реализовать меры по защите гражданского населения будет очень трудно, так как часть территории захвачена российскими оккупантами.

Старух добавил, что власти корректируют план эвакуации с учетом военной ситуации.

«Состоялась региональная и государственная комиссия ТЕБ и ЧС. Предоставлены соответствующие распоряжения, созданы управленческие структуры. Сейчас идет корректировка всех планов эвакуации с учетом военной ситуации», — отметил он.

Глава ОВА уточнил, что на данный момент радиационная ситуация на АЭС стабильная, но это может измениться в любую минуту «вследствие такой бессмысленной деятельности оккупантов».

Крупнейшая атомная электростанция в Европе, Запорожская АЭС, была захвачена российскими оккупантами после боев в Энергодаре 4 марта. Здания ЗАЭС были повреждены российскими обстрелами в нескольких местах, а работники станции оказались в плену.

Кремль использует Запорожскую АЭС для прикрытия своей военной техники, поскольку ВСУ не могут открыть ответный огонь в районе электростанции, а также для давления на Украину и мир, угрожая ядерной катастрофой.

Российские войска обустроили огневые позиции на ЗАЭС и обстреливают оттуда украинские города. В Энергоатоме сообщали, что военные РФ разместили в машинном зале первого энергоблока Запорожской АЭС не менее 14 единиц тяжелой военной техники с боекомплектом, оружием и взрывчаткой.

Российские обстрелы 5 августа вызвали пожар на водородной станции АЭС. Кроме того, в результате повреждений линий электропередач 4-й энергоблок ЗАЭС отключен от энергосистемы и переведен в резерв. В результате обстрела 6 августа российские снаряды попали в площадку у ядерных отходов.

В компании Энергоатом заявили, что российские военные совершают артиллерийские обстрелы Запорожской АЭС, потому что хотят разрушить ее инфраструктуру и отсоединить ее от энергосистемы Украины, чтобы обесточить юг.

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии Гросси призвал допустить миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС после ее обстрелов российскими войсками.

11 августа российские оккупанты продолжали обстреливать район Запорожской АЭС, одно из попаданий было рядом с первым энергоблоком.

13 августа оккупанты снова обстреляли территорию ЗАЭС. В ГУР МО сообщили, что они готовят провокацию под украинским флагом.

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