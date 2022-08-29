Миссия МАГАТЭ уже направляется в Киев — МИД 29 августа, 18:18 Российские оккупанты продолжают провокации вокруг ЗАЭС (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) по приглашению Украины сформировало миссию для посещения временно захваченной российскими оккупантами Запорожской АЭС.



Об этом сообщает спикер МИД Украины Олег Николенко в Facebook в понедельник, 29 августа.

В состав миссии вошли 14 международных экспертов, ее возглавил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Делегация уже выехала из Вены и должна прибыть в Киев в понедельник, начало работы на ЗАЭС ожидается в ближайшие дни.

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По словам Николенко, миссия МАГАТЭ сосредоточится на трех задачах: физическая защита, ядерная безопасность и гарантии нераспространения ядерных материалов.

Инфографика: НВ

"…Оккупация Запорожской АЭС со стороны российских войск и завоз на ее территорию большого количества военной техники и боеприпасов в нарушение всех международных правил подвергают атомную станцию экстремальной опасности, в частности, провоцирование ядерного инцидента", — подчеркнул представитель МИД.



Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что миссия МАГАТЭ на ЗАЭС начнется 31 августа продлится четыре дня.

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