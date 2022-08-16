Власти призвали жителей Энергодара эвакуироваться из-за обстрелов Россией Запорожской АЭС

16 августа, 22:15
Более ста работников станции похищены (Фото:Alexander Ermochenko/File Photo/Reuters)

Более ста работников станции похищены (Фото:Alexander Ermochenko/File Photo/Reuters)

Глава Запорожской ОВА Александр Старух призвал жителей временно оккупированного Энергодара эвакуироваться из-за обстрелов Россией Запорожской атомной электростанции.

Инфографика: НВ

В эфире телемарафона он рассказал, что все органы гражданской защиты работают в ограниченном режиме. Старух напомнил, что ЗАЭС является крупнейшей атомной электростанцией в Европе и там хранится 1200 тонн урана.

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«Мы советуем людям выезжать из Энергодара, особенно женщинам и детям», — призвал он.

Старух сообщил, что более ста работников станции похищены. Он также подчеркнул необходимость демилитаризация станции и 30-километровой зоны от тяжелого вооружения, боеприпасов, чтобы не было малейшего намека на возникновение нештатной ситуации.

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Российские войска обустроили огневые позиции на ЗАЭС и обстреливают оттуда украинские города. В Энергоатоме сообщали, что военные РФ разместили в машинном зале первого энергоблока Запорожской АЭС не менее 14 единиц тяжелой военной техники с боекомплектом, оружием и взрывчаткой.

Российские обстрелы 5 августа вызвали пожар на водородной станции АЭС. Кроме того, в результате повреждений линий электропередач 4-й энергоблок ЗАЭС отключен от энергосистемы и переведен в резерв. В результате обстрела 6 августа российские снаряды попали в площадку у ядерных отходов.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Российская агрессия Энергодар ЗАЭС

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