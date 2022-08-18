Зеленский рассказал, о чем говорил во Львове с генсеком ООН Гутерришем

18 августа, 16:50
Владимир Зеленский также обсудил с Антониу Гутерришем экспорт зерна и обмен пленными с РФ (Фото:ОПУ)

Владимир Зеленский также обсудил с Антониу Гутерришем экспорт зерна и обмен пленными с РФ (Фото:ОПУ)

Во время своей встречи во Львове с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем президент Украины Владимир Зеленский обсудил целый ряд проблем, спровоцированных российской агрессией.

Об этом он рассказал в четверг, 18 августа, у себя в соцсетях.

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Одной из основных тем стала ядерная угроза, которую провоцирует на Запорожской АЭС российская армия.

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«Отдельное внимание было уделено теме ядерного шантажа России. Этот сознательный террор со стороны агрессора может иметь глобальные катастрофические последствия. Поэтому ООН обязана обеспечить сохранность этого стратегического объекта, его демилитаризацию и полное освобождение от российских войск», — рассказал Зеленский.

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Кроме того, он обсудил с Гутерришем экспорт украинского зерна и вопрос обмена пленными с РФ.

«Договорились о продолжении координации по реализации зерновой инициативы. Обсудили возможные направления ее развития, вопросы незаконной и принудительной депортации украинцев, освобождение из плена наших военнослужащих и медиков», — добавил украинский президент.

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На этот же день во Львове запланирована трехсторонняя встреча с участием Зеленского, Гутерриша и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

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Российские войска захватили ЗАЭС еще в первые недели полномасштабного вторжения, 4 марта. В результате этого сотрудники электростанции оказались в заложниках.

Оккупанты используют ее для прикрытия своей военной техники, поскольку ВСУ не могут наносить ответные удары, чтобы не повредить ядерные реакторы.

При этом войска РФ сами неоднократно устраивали провокации с обстрелами ЗАЭС и даже угрожала подорвать ее, в случае наступления украинских войск.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Львов Российская агрессия Пленные Ядерная угроза Реджеп Тайип Эрдоган Зерно Запорожская АЭС Владимир Зеленский Антониу Гутерреш Война России против Украины

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