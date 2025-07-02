«Интересы Америки на первом месте» — так официально звучит причина, по которой администрация президента США Дональда Трампа приостановила поставки некоторых видов вооружения Украине . Среди них, по данным медиа, — критически важные для Украины ракеты для систем ПВО и артиллерийские снаряды.

По данным Financial TImes, некоторые виды вооружений остановили по пути, когда помощь уже направлялась в Украину.

С момента избрания Трампа президентом США это уже вторая приостановка американской помощи Украине — после короткой недельной паузы в марте 2025 года, когда по распоряжению главы Пентагона Пита Гегсета было остановлено даже предоставление разведданных. Кроме того, недавно США перенаправили на Ближний Восток десятки тысяч антишахедных ракет, предназначенных для Украины.

Реклама

На этот раз неизвестно, когда может быть восстановлена приостановленная часть помощи и произойдет ли это вообще.

NV собрал самое главное, что известно о новой паузе в поставках американского оружия Украине.

Частичная остановка помощи Украине: что известно о решении США и реакции Киева

1 июля издание Politico первым сообщило, что США приостановили поставки в Украину некоторых видов военной помощи, обещанной еще во времена администрации Джо Байдена. По данным трех источников издания, это решение Пентагон принял еще в июне, однако оно вступило в силу только сейчас.

Politico уточнил, что приостановка касается «некоторых ракет ПВО и других высокоточных боеприпасов».

Основной причиной такого шага в администрации Трампа назвали опасения относительно исчерпания собственных арсеналов оружия США — в частности там указывают на уменьшение общего количества артиллерийских снарядов, ракет ПВО и высокоточных боеприпасов. Ответственным за решение частично приостановить помощь Украине Politico называет Элбриджа Колби, главу политического отдела Пентагона.

Вскоре после этой публикации, 1 июля по американскому времени (2 июля по Киеву) Белый дом в комментариях пулу журналистов подтвердил, что поставки некоторых видов вооружения Украине действительно остановлены. Заявление заместителя пресс-секретаря Белого дома Анны Келли процитировали ряд американских медиа, среди которых CBS News и Axios.

Келли объяснила решение США тем, что Вашингтон стремится «поставить интересы Америки на первое место», поэтому Министерство обороны США пересматривает «поддержку и помощь другим странам мира».

В то же время ни о каких новых дальнейших шагах или новой стратегии в помощи Украине Вашингтон не объявлял.

Ряд комментариев относительно резонансного шага США озвучили и в Пентагоне. В частности Элбридж Колби, заместитель министра обороны США по политическим вопросам, которого Politico считает ключевым драйвером приостановки помощи Украине, подчеркнул, что Пентагон «продолжает предоставлять президенту [США] надежные варианты для продолжения военной помощи Украине». «В то же время Министерство [обороны США] тщательно изучает и адаптирует свой подход к достижению этой цели, одновременно сохраняя готовность вооруженных сил США к выполнению оборонных приоритетов администрации [Трампа]», — добавил Колби.

На фоне сообщений о том, что Пентагон пересматривает собственные арсеналы, в Минобороны США и Белом доме также заверили, что США остаются достаточно вооруженными «для сдерживания любой угрозы». «Сила Вооруженных сил Соединенных Штатов остается неоспоримой — просто спросите Иран», — резюмировала представительница Белого дома Анна Келли.

Украинское Минобороны 2 июля заявило, что Украина не получала официальных сообщений о приостановлении или пересмотре графиков получения уже согласованной оборонной помощи. Поэтому Министерство обороны Украины попросило Пентагон дополнительно уточнить детали, запросив телефонный разговор «с коллегами из США».

Между тем МИД Украины заверил, что Украина и США на «всех уровнях» проводят консультации по оборонным поставкам. Также в МИД договариваются о дальнейших контактах с США, которые будут способствовать восстановлению поставок оружия.

Для этого заместитель главы МИД Украины Марьяна Беца сегодня встретилась с временным поверенным в делах США в Украине Джоном Гинкелем в Киеве. На этой встрече она подчеркнула, что любая задержка или промедление с поддержкой оборонных возможностей Украины лишь побудит РФ продолжать войну, а не искать мира.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заверил, что по состоянию на сегодня поставки американского оружия продолжаются. «Поставки продолжаются на сегодняшний день. Это выглядело бы очень странно, это выглядело бы антигуманно, — перестать поставлять противоракеты, особенно к системам Patriot, которые абсолютно явно защищают, масштабно защищают гражданское население в Украине», — заявил Подоляк.

Оружие « на паузе»: без какой помощи США может остаться Украина

Ни в Белом доме, ни в Пентагоне официально пока не называли конкретных видов вооружения, поставки которых в Украину будут приостановлены.

Politico написал, что речь идет о «некоторых ракетах ПВО» и «высокоточных боеприпасах».

В то же время, по данным украинского портала Defense Express, скорее всего речь идет о приостановлении таких поставок:

зенитные ракеты к системам ПВО ЗРК Patriot ( критически важны для отражения ударов российских и северокорейских баллистических ракет — прим. ред.)

критически важны для отражения ударов российских и северокорейских баллистических ракет — прим. ред.) 155-мм артиллерийские боеприпасы ( одна из основных номенклатур западной помощи Украине, США за все время передали более 3 млн единиц таких снарядов),

одна из основных номенклатур западной помощи Украине, США за все время передали более 3 млн единиц таких снарядов), дальнобойные высокоточные ракеты GMLRS к HIMARS ( средство для нанесения высокоточных ударов на дальность до 80 км);

средство для нанесения высокоточных ударов на дальность до 80 км); противотанковые ракеты AGM-114 Hellfire ( в Украине используются для пуска с земли и поражения наземных целей на дальности до 8 км),

в Украине используются для пуска с земли и поражения наземных целей на дальности до 8 км), ракеты ПЗРК Stinger ( используются не только в ПЗРК, но и в ЗРК Avenger, которые имеют на вооружении Силы обороны Украины),

используются не только в ПЗРК, но и в ЗРК Avenger, которые имеют на вооружении Силы обороны Украины), управляемых ракет AIM-7 ( если в перечне боеприпасов, передача которых приостановлена, содержатся AIM-9 и AIM-120, то это « также вопрос поставки зенитных ракет к NASAMS и истребителей F-16», отмечают в Defence Express).

Американское издание New York Times тоже подтверждает, что среди боеприпасов, поставки которых приостанавливают США, «есть ракеты для американских систем ПВО Patriot, высокоточные артиллерийские снаряды и другие ракеты, которые Украина запускает со своих истребителей F-16 американского производства».

Такое вооружение заказывалось для Украины в основном по программе Ukraine Security Assistance Initiative (USAI) у американских производителей.

Фактически речь может идти о приостановке передачи со стороны США большинства американских ракет к зенитным ракетным комплексам (ЗРК) — то есть важной части средств ПВО Украины, объясняют в Defense Express. «И если важность Patriot не требует объяснения, то стоит напомнить, что на ракеты AIM-7 была переведена, как минимум часть, украинских ЗРК Бук по проекту FrankenSAM. А ракеты Stinger используются и в ЗРК Avenger, который также эксплуатируют ВСУ», — добавляют аналитики.

В то же время специалисты Defense Express не исключают, что приведенный ими перечень не является исчерпывающим и может не касаться вообще всей помощи США.

Что означает это решение и какими будут последствия

Из официальных комментариев украинских чиновников нетрудно понять, что вероятное приостановление помощи США может больше всего ударит по возможностям украинской ПВО.

В украинском Минобороны подчеркнули, что для Украины «критически важно сохранять устойчивость, непрерывность и прогнозируемость в предоставлении согласованной оборонной помощи» — прежде всего, в сфере укрепления систем ПВО и противовоздушной защиты.

Заместитель главы МИД Украины Марьяна Беца также дала понять, что для Украины является критически важным продолжение поставок оборонных пакетов, выделенных ранее — с особым акцентом на укрепление противовоздушной обороны Украины.

Военный обозреватель Денис Попович в эфире Radio NV назвал шаг США «очень недружественным и вредным», ведь именно сейчас Россия активизировала массированные атаки по украинским гражданским городам — в частности с использованием баллистических ракет.

«А если мы говорим о ракетах [к ЗРК] Patriot, то это лучшее средство для перехвата баллистики и Кинжалов», — напомнил Попович. Он также добавил, что по сравнению с мартом 2025 года, когда США прекратили помощь как средство давления на Украину, пока нет информации о прекращении передачи еще и разведданных.

Попович также предположил, что решение США связано с кампанией на Ближнем Востоке, в которой принял участие Вашингтон. «Они поставляли, очевидно, определенные средства в пользу Израиля. Но нам от этого не легче. Мне сейчас трудно сказать, как мы будем выходить из этой ситуации, будет ли возобновление этих поставок, каким образом удастся достичь возобновления этих поставок», — резюмировал Попович.

Директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь в комментарии Radio NV предположил, что в дальнейшем Украине придется все больше рассчитывать на свои силы, а еще — «информационно давить на Соединенные Штаты, добиваться от них понимания» в критичности поставок ракет для ЗРК Patriot, «потому что это жизни гражданского населения».

Сенатор Джин Шахин, ведущая представительница Демократической партии в комитете по международным отношениям Сената США, заявила американским медиа, что из-за приостановки помощи «Пентагон значительно ослабляет оборону Украины от воздушных атак», особенно на фоне ночных бомбардировок украинских городов и гибели гражданских жителей.

Оценивая последствия такого шага со стороны администрации Трампа, New York Times подчеркивает: «Хотя неясно, сколько именно вооружения удержат [от передачи Украине] США и как скоро эта пауза будет ощутима на поле боя, сигнал кажется очевидным: Вашингтон отмежевывается от войны».

«Украина больше не является приоритетом, больше не находится в центре внешней политики США, — констатировала в комментарии NYT Соломия Бобровская, член парламентского комитета по вопросам обороны и разведки Украины. — По крайней мере, Трамп очень честен в этом вопросе с украинцами».

NYT напоминает, что сейчас Украина имеет восемь систем Patriot, шесть из которых находятся в рабочем состоянии — в основном для защиты Киева. Но боеприпасы к ним заканчиваются, и пауза в поставках значительно усложнит защиту столицы, признала Бобровская. «Это огромная проблема», — подчеркнула она.

Издание Financial Times аналогично констатирует, что пауза в поставках зенитных ракет Украине существенно повлияет на ее способность противостоять российским ракетно-дроновым атакам. «Мы рассчитывали на многие из этих систем, поскольку нам их обещали. Это существенно влияет на наше планирование», — сказал изданию украинский чиновник, вовлеченный в стратегическое военное планирование. Он подчеркнул, что шаг Вашингтона ставит под угрозу гражданскую инфраструктуру Украины.

Как предполагает депутат Бобровская, Украине будет легче справиться с паузой в поставках других вооружений, таких как артиллерийские снаряды, поскольку Украина увеличивает внутреннее производство и получает больше поставок от своих европейских партнеров. Зеленский недавно заявлял, что оборонная промышленность Украины сейчас поставляет более 40% оружия, которое Украина использует в войне.

После того, как США прекратили все поставки оружия в Украину в марте 2025-го, аналитики подсчитали, что без него Украина может поддерживать темпы борьбы и сопротивления в течение четырех-шести месяцев, напоминает NYT.

Помощь США Украине: главные факты

Согласно данным Кильского института мировой экономики, всего с февраля 2022 года страны мира выделили более 270 миллиардов евро на помощь Украине, что составляет около 80 млрд евро в год. США являются крупнейшим донором, но совокупная помощь от европейских стран превышает американскую: Европа выделила 156,1 млрд евро, а Штаты — 114,6 млрд евро.

Инфографика: NV

Президент Дональд Трамп много раз повторял фразу о 350 млрд долларов, якобы выделенных Украине из средств налогоплательщиков, но ни одна статистика этого не подтверждает. Более того, 90% выделенной военной помощи тратится непосредственно в США на изготовление нового оружия или пополнение запасов.

Общий объем помощи США оценивается в 114,6 млрд евро, или 0,5% ВВП страны. 64,6% приходится на поставки военного характера.

Самые большие пакеты помощи поступили в Украину в октябре-декабре 2024 года, в последние недели президентской каденции Джо Байдена — 26,8 млрд евро.

Украина больше всего зависит от поставок ракетной артиллерии, боеприпасов и систем ПВО американского производства. Так, доля американских РСЗО (Himars и др.) составляет 86%, боеприпасов для артиллерии — 82%, зенитных систем дальнего действия (например, Patriot) — 70%.

Дональд Трамп еще не одобрил ни одного нового пакета военной помощи Украине. Все текущие поставки осуществляются в рамках обязательств времен администрации Байдена. Соединенные Штаты обязались поставить Украине вооружение и оборудование на сумму до 11 миллиардов долларов в этом году.