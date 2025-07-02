Где Украине взять ракеты к ЗРК Patriot, чтобы не оставаться беззащитной перед российской баллистикой после прекращения поставок соответствующего вооружения из США , варианты рассказал в эфире Radio NV директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь.

Михаил Самусь директор New Geopolitics Research Network

[Нужно делать] то же, что, например, [мы предлагаем], когда обсуждаем, что нам делать с шахедами?

Кстати, мы же даже не обсуждаем случай, когда американцы забрали у нас 20 тысяч подрывников для ракет, которые могли быть использованы для противодействия шахедам. А что нам делать с шахедами? Только расчет на свои силы.