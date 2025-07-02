Не быть беззащитными перед баллистикой РФ. Где Украине достать ракеты к ЗРК Patriot или чем их заменить — Самусь об остановке помощи США
Президент Украины Владимир Зеленский на фоне ЗРК Patriot (Фото: Jens Buttner/Pool via REUTERS)
Где Украине взять ракеты к ЗРК Patriot, чтобы не оставаться беззащитной перед российской баллистикой после прекращения поставок соответствующего вооружения из США, варианты рассказал в эфире Radio NV директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь.
Михаил Самусь
[Нужно делать] то же, что, например, [мы предлагаем], когда обсуждаем, что нам делать с шахедами?
Кстати, мы же даже не обсуждаем случай, когда американцы забрали у нас 20 тысяч подрывников для ракет, которые могли быть использованы для противодействия шахедам. А что нам делать с шахедами? Только расчет на свои силы.