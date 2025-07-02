США приняли решение о приостановке поставок оружия в Украину еще в начале июня, пишет NYT (Фото: Oleksii Reznikov via Twitter)

США приняли решение временно остановить поставки оружия Украине еще в начале июня, однако в действие оно вступило только 2 июля. Часть вооружения уже находилась на пути, когда поставки были приостановлены.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источник, знакомый с ходом событий.

По словам чиновников, с которыми говорили журналисты, решение Пентагона приостанавливает передачу Украине:

десятков зенитных ракет PAC-3 для систем Patriot;

десятков переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger;

неназванное количество высокоточных артиллерийских снарядов;

более 100 многоцелевых ракет Hellfire и противовоздушных ракет AIM, предназначенных для использования наземными зенитно-ракетными комплексами NASAMS и истребителями F-16;

противотанковых гранатометов AT4;

примерно 250 реактивных снарядов GMLRS, запускаемых установками HIMARS и M270 MLRS.

Белый дом отказался комментировать, какие именно системы вооружений были остановлены в поставках. Пентагон все еще предлагает варианты военной помощи Украине, но «изучает и адаптирует свой подход», заявил Элбридж Колби, заместитель министра обороны США по вопросам политики.

Журналисты отмечают, что решение администрации Белого дома появилось через три дня после одного из крупнейших ракетно-дронных ударов россиян по Украине, а также на фоне эскалации в последние месяцы.

Инфографика: NV

1 июля издание Politico сообщило, что Пентагон приостановил поставки некоторых ракет для систем ПВО и других высокоточных боеприпасов в Украину из-за беспокойства по поводу чрезмерного сокращения собственных арсеналов США. По данным издания, решение было принято еще в начале июня, но вступило в силу только теперь.

Впоследствии пресс-секретарь Белого дома Анна Келли подтвердила решение о прекращении поставок в Украину некоторого оружия после осмотра помощи Министерством обороны и поддержки других стран.

2 июля Министерство обороны Украины в ответ на заявление Белого дома о прекращении передачи Киеву некоторых видов оружия сообщило, что Украина не получала официальных сообщений об остановке или изменении графиков поставок согласованной ранее военной помощи со стороны США и сейчас уточняет детали.

В тот же день МИД Украины писал, что заместитель главы ведомства Марьяна Беца встретилась с временным поверенным в делах США в Украине Джоном Гинкелем для обсуждения данного вопроса. Отмечалось, что Украина и США проводят консультации по оборонным поставкам, которые продолжаются сейчас на всех уровнях, и дальнейших контактов между странами, которые будут способствовать восстановлению поставок оружия.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Соединенные Штаты Америки продолжают поставки вооружения Украине, в том числе и ракет для систем противовоздушной обороны Patriot.