Белый дом подтвердил, что США остановили поставки некоторых видов оружия Украине

Белый дом 1 июля подтвердил, что США прекратили поставки некоторых видов оружия в Украину . Об этом CBS News заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли.

По ее словам, «решение было принято для того, чтобы поставить интересы Америки на первое место» после обзора военной помощи Министерством обороны и поддержки других стран мира.

Реклама

Американский чиновник сообщил CBS News, что этот шаг был необходим из-за опасений относительно того, что военные запасы США упадут слишком низко. В Белом доме не уточнили, какое именно оружие прекратили поставлять Киеву,

Келли добавила, что «сила Вооруженных сил Соединенных Штатов остается неоспоримой — просто спросите Иран», имея в виду американские удары по иранским ядерным объектам.

Заместитель министра обороны США по вопросам политики Элбридж Колби в отдельном заявлении указал, что Пентагон «продолжает предоставлять президенту надежные варианты продолжения военной помощи Украине, что соответствует его цели — положить конец этой трагической войне». В то же время министерство адаптирует свой подход к достижению этой цели, «сохраняя готовность Вооруженных сил США к выполнению оборонных приоритетов администрации».

1 июля издание Politico сообщило, что Пентагон приостановил поставки некоторых ракет для систем ПВО и других высокоточных боеприпасов в Украину из-за беспокойства по поводу чрезмерного сокращения собственных арсеналов США. По данным издания, решение было принято еще в начале июня, но вступило в силу только теперь.

До этого министр обороны США Пит Хегсет заявил, что его страна планирует сократить финансирование военной помощи Украине в рамках следующего оборонного бюджета 2026 года.