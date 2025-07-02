В МИД Украины рассказали подробности встречи заместителя главы ведомства Марьяны Бецы с временным поверенным в делах США в Украине Джоном Гинкелем (Фото: МИД Украины/Facebook)

Украина и США проводят консультации по оборонным поставкам, которые продолжаются сейчас на всех уровнях, и дальнейших контактов между странами, которые будут способствовать восстановлению поставок оружия .

Об этом говорится в заявлении МИД Украины в Telegram по итогам встречи заместителя главы ведомства Марьяны Бецы с временным поверенным в делах США в Украине Джоном Гинкелем.

Отмечается, что ключевой темой разговора с американским дипломатом стала военная помощь США и оборонное сотрудничество двух государств на фоне эскалации Россией агрессии и террора против Украины.

Беца выразила благодарность США за оказанную с начала полномасштабного вторжения России поддержку и подчеркнула критическую важность продолжения поставок выделенных ранее оборонных пакетов, с особым акцентом на укрепление противовоздушной обороны Украины.

По данным МИД, украинская сторона подчеркнула, что любая задержка или промедление с поддержкой оборонных возможностей Украины только побудит РФ продолжать войну, а не искать мира.

Заместитель министра также напомнила, что Россия не только отвергает полное и безусловное прекращение огня, на которое Украина согласилась, но и усилила удары по украинским городам.

«Украина поддерживает мирные усилия и позицию США о необходимости немедленного прекращения убийств и завершения войны и подчеркивает необходимость принуждения России к миру. В этих условиях критически важно усиление обороноспособности Украины и увеличение скоординированного трансатлантического давления на агрессора», — говорится в заявлении.

1 июля издание Politico сообщило, что Пентагон приостановил поставки некоторых ракет для систем ПВО и других высокоточных боеприпасов в Украину из-за беспокойства по поводу чрезмерного сокращения собственных арсеналов США. По данным издания, решение было принято еще в начале июня, но вступило в силу только теперь.

Впоследствии пресс-секретарь Белого дома Анна Келли подтвердила решение о прекращении поставок в Украину некоторого оружия после осмотра помощи Министерством обороны и поддержки других стран.

2 июля Министерство обороны Украины в ответ на заявление Белого дома о прекращении передачи Киеву некоторых видов оружия сообщило, что Украина не получала официальных сообщений об остановке или изменении графиков поставок согласованной ранее военной помощи со стороны США и сейчас уточняет детали.