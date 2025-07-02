США продолжают поставлять средства для украинских систем ПВО, в частности, Patriot — Подоляк
США не прекратили поставки средств для украинской ПВО, заявил Подоляк (Фото: Dominika Zarzycka / NurPhoto via Reuters)
Соединенные Штаты Америки продолжают поставки вооружения Украине, в том числе и ракет для систем противовоздушной обороны Patriot. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии телеканалу FREEДОМ.
«Поставки пока продолжаются. Это выглядело бы очень странно, это выглядело бы антигуманно, — перестать поставлять противоракеты, давайте так говорить, особенно к системам Patriot, которые совершенно явно защищают, масштабно защищают гражданское население в Украине», — заявил Подоляк.
1 июля издание Politico сообщило, что Пентагон приостановил поставки некоторых ракет для систем ПВО и других высокоточных боеприпасов в Украину из-за беспокойства по поводу чрезмерного сокращения собственных арсеналов США. По данным издания, решение было принято еще в начале июня, но вступило в силу только теперь.
Впоследствии пресс-секретарь Белого дома Анна Келли подтвердила решение о прекращении поставок в Украину некоторого оружия после осмотра помощи Министерством обороны и поддержки других стран.
2 июля Министерство обороны Украины сообщило, что Украина не получала официальных сообщений об остановке или изменении графиков поставок согласованной ранее военной помощи со стороны США и сейчас уточняет детали.
Минобороны запросило телефонный разговор с американскими коллегами для уточнения деталей, о результатах которого будет проинформировано.
Минобороны подчеркивает, что лица, которые дают публичные заявления о передаче военной помощи Украине, не владеют всеми данными.