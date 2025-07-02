«Дуже недружній і шкідливий крок». Попович — про наслідки зупинки США постачання Україні деяких видів зброї на

2 июля, 08:53
США прекратили поставки Украине некоторых видов оружия (Фото: Mauricio Campino / 436th Airlift Wing / www.dvidshub.net)

Белый дом подтвердил, что США остановили поставки некоторых видов оружия Украине. Насколько это недружественный шаг, в эфире Radio NV оценил военный обозреватель Денис Попович.

Денис Попович

военный эксперт, журналист

Очень недружелюбный. Более того, очень вредный. Особенно учитывая то, что сейчас Российская Федерация усиливает обстрелы. И, прежде всего, использует и баллистику, и Кинжалы.

