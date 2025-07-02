«Дуже недружній і шкідливий крок». Попович — про наслідки зупинки США постачання Україні деяких видів зброї на
США прекратили поставки Украине некоторых видов оружия (Фото: Mauricio Campino / 436th Airlift Wing / www.dvidshub.net)
Белый дом подтвердил, что США остановили поставки некоторых видов оружия Украине. Насколько это недружественный шаг, в эфире Radio NV оценил военный обозреватель Денис Попович.
Денис Попович
Очень недружелюбный. Более того, очень вредный. Особенно учитывая то, что сейчас Российская Федерация усиливает обстрелы. И, прежде всего, использует и баллистику, и Кинжалы.