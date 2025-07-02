Решение США прекратить поставки Украине некоторых видов оружия касается, в частности, важных для фронта 155-миллиметровых боеприпасов, высокоточных ракет GMLRS к РСЗО HIMARS, а также, вероятно, ракет к системам Patriot, NASAMS и истребителям F-16, пишет Defense Express в среду, 2 июля.

Указанные боеприпасы передавали Украине по программе Ukraine Security Assistance Initiative (USAI), по которой они заказывались у производителей. Фактически речь идет о приостановлении передачи большинства ракет к зенитно-ракетным комплексам, пишет Defense Express.

В частности, в перечень вошли ракеты AIM-7, под которые были переформатированы украинские ЗРК Бук по проекту FrankenSAM. Также США, вероятно, прекратили передавать ракеты Stinger, которые используются в ЗРК Avenger.

Что касается ракет AGM-114 Hellfire, то Силы обороны используют их для пуска с земли и поражения наземных целей на дальности до 8 км.

GMLRS для HIMARS играют огромную роль, поскольку это средство для высокоточных ударов на дальность до 80 км, пишет издание. Также трудно преуменьшить роль поставки 155-мм артиллерийских боеприпасов, которых Штаты передали Украине более 3 млн единиц.

Если в списке боеприпасов, передача которых приостановлена, есть AIM-9 и AIM-120, то это также вопрос поставки зенитных ракет к NASAMS и истребителям F-16. По программе USAI в Украину поставлялись и MIM-23 HAWK.

Пока неизвестно, возобновят ли США передачу Украине указанного вооружения. Аналитики не исключают того, что Америка может полностью остановить военную помощь Киеву.

1 июля издание Politico сообщило, что Пентагон приостановил поставки некоторых ракет для систем ПВО и других высокоточных боеприпасов в Украину из-за беспокойства по поводу чрезмерного сокращения собственных арсеналов США. По данным издания, решение было принято еще в начале июня, но вступило в силу только теперь.

Впоследствии пресс-секретарь Белого дома Анна Келли подтвердила решение о прекращении поставок в Украину некоторого оружия после осмотра помощи Министерством обороны и поддержки других стран.