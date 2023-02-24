Зеленский ответил на российский фейк о том, что Украина готовит «вторжение» в Приднестровье 24 февраля, 20:56 Владимир Зеленский во время пресс-конференции 24 февраля 2023 года (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Страна-агрессор Россия может напасть на еще одну страну и сейчас распространяет фейки о якобы подготовке Украины ко «вторжению» в Приднестровье. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции в годовщину полномасштабного вторжения РФ в пятницу, 24 февраля.

«К сожалению, да, я считаю, что это [нападение РФ на другую страну] возможно. И это может произойти… Президенту Путину нужно показывать успех и победы. Успеха на поле боя в Украине не произойдет, массированного реванша не получится — по крайней мере, мы будем бороться, и если будут поставки [оружия] - будем более сильными. Поэтому ему нужно будет показывать успех. И все понимают, что он может быть там, где есть слабое место. Желательно, чтобы это были те государства, где до этого, в советское время, было влияние Москвы, и где есть те или иные проблемы, конфликты, сепаратные институты… И тут Молдова», — сказал глава государства.



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Зеленский напомнил, что украинская разведка перехватила информацию о подготовке России ко вторжению в Молдову и смене руководства страны, и он сразу передал эти данные президенту Майе Санду и ЕС. Он также отметил, что у России нет границ с Молдовой, и страна-агрессор планировала атаку из Приднестровья или нападение на Кишинев.



Президент сказал, что сейчас Россия делает новые «вбросы» в СМИ о якобы напряженной ситуации на границе между Украиной и оккупированным Приднестровьем, хотя понимает, что Украина уважает территориальную целостность Молдовы.

9 февраля Владимир Зеленский заявил, что украинская разведка перехватила российский план по разрушению политической стабильности в Молдове. 20 февраля он рассказал, что Москва рассматривает возможность совершить государственный переворот в Молдове, захватить аэропорт в Кишиневе и перебросить через него своих военных. Позже это подтвердил новый премьер-министр Молдовы Дорин Речан, также выступивший за демилитаризацию Приднестровья и изгнание оттуда российских войск.

Глава молдовской Службы информационной безопасности Александр Мустяцэ заявлял, что Россия может начать наступление на Молдову уже в начале 2023 года. В МИД Польши говорили, что Польша, страны Балтии и Молдова — в списке «целей Кремля», но в ближайшее время нового российского нападения не будет.