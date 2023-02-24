«И поможем Молдове с Приднестровьем». ВСУ выйдут на Азовское побережье весной, а за лето зачистят Крым — интервью NV с Романом Свитаном 24 февраля, 17:29 Эксклюзив NV ВСУ выйдут на Азовское побережье весной, а за лето зачистят Крым — Роман Свитан (Фото:47 ОМБр «Магура» / Facebook)

В течение весны Вооруженные силы Украины выйдут на Азовское побережье, а за лето они уже зачистят Крым, считает полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

Также военный эксперт убежден, что Украина однозначно вмешается в решение приднестровского вопроса, но только после просьбы Молдовы.

В интервью Radio NV Свитан рассказал больше о перспективах второго года полномасштабной войны России против Украины.

Видео дня

— Первая годовщина большого вторжения. Есть определенная радость, что мы сохранили свою государственность, потому что цели Путин остаются неизменными — он хочет уничтожить Украину. Однако через год Путин однозначно не достиг своих желаний. В то же время 18% территории Украины сейчас оккупированы именно российскими войсками. И у меня по поводу будущих перспектив к вам вопрос: а есть ли возможности у российской армии удержать эти территории? Или мы говорим о предстоящем году борьбы, как годе освобождения этих территорий?

— Они точно будут пытаться. У них осталась все лишь одна опция — удерживать эти территории с помощью живой силы.

Будут продолжены мобилизационные мероприятия. Будут накачиваться [силы] собранными со всей России людьми, которых нельзя назвать военнослужащими, так как до уровня военнослужащих им надо как минимум два-три года готовиться, а то и четыре. Но людьми, которые будут одеты в определенные пиксели, у которых в руках будет автоматическое оружие, которого очень много на российских складах. Автоматов там хватает: пол России могут вооружить.

Они будут пытаться с помощью живой силы и стрелкового оружия удержать эти территории. Будут закапываться — то, что они сейчас уже делают. Будут цепляться за каждый куст, за каждый рубеж, чтобы эту территорию удержать.

У нас будет все зависеть от количества и темпов поставки вооружений. Никогда «мясо» против железа не побеждало. Поэтому определенное количество боеприпасов, техники, средств поражения, которые эту живую силу перемелют, приведет нас к победе.

Главное, чтобы наши партнеры соблюдали свои обязательства. Потому что без западного вооружения нам будет очень сложно бодаться с россиянами. А вот вооружение однозначно поможет.

Уже понятны этапы. Сейчас идет подготовка к контрнаступлению. Эта подготовка началась с нового года — после того, как было понятно, что нам однозначно начинают передавать наступательное вооружение: тяжелые танки, бронетехнику и, как минимум, часть авиации. Уже подтверждены передачи нам МиГ-29, Су-27, модернизированных под работу с НАТОвскими ракетами, НАТОвским вооружением, авиабомбами.

Эта триада однозначно перемелет российские войска. Пусть не с такой скоростью, как если бы это была передача реальных дальнобойных ракет, авиабомб и авиации уже серьезной, НАТОвской, но, тем не менее, у нас однозначно есть возможность выполнить такого рода действия.