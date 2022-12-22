Польша, Молдова и страны Балтии находятся в списке целей Кремля — польский МИД 22 декабря, 17:10 Новое нападение России в ближайшем будущем маловероятно из-за неудач РФ в Украине (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины)

Польша, страны Балтии и Молдова находятся в «списке целей» Кремля, но в ближайшее время нового российского нападения не будет, убежден замминистра иностранных дел Польши Павел Яблонский.

В интервью RMF FM Яблонский признал, что Молдове постоянно угрожают действия Кремля, а российский диктатор Владимир Путин хотел бы вторгнуться в эту страну. Однако, по его мнению, нападение России на Молдову в ближайшем будущем маловероятно из-за неудач РФ в Украине.

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«Поскольку Россия не в состоянии справиться с тем, что она начала в Украине, она находится в обороне…, кажется достаточно маловероятным, что в ближайшие дни или недели будет любое нападение на Молдову», — сказал Яблонский.

Замминистра убежден, что Польша и страны Балтии также находятся в списке целей России.

«Эти амбиции, прожорливый аппетит российского тирана, который хочет территориально контролировать широчайшую часть земного шара, с нашей точки зрения выглядят иррациональными», — сказал Яблонский.

Он добавил, что Россия могла бы эффективно использовать экономику и дипломатию как рычаги влияния, что она делала в течение многих лет.

Ранее глава молдавской Службы информационной безопасности Александру Мустяцэ сообщил, что Россия может начать новое наступление на Молдову уже в начале 2023 года.