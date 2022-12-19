Россия может начать наступление на Молдову в начале 2023 года — Служба информбезопасности 19 декабря, 15:52 Приднестровье (Фото:Slava Murava Kiss / Flickr)

Россия может начать новое наступление на Молдову уже в начале 2023 года, заявил глава молдавской Службы информационной безопасности Александру Мустяцэ.

В интервью для TVR Moldova он рассказал, что вопрос не в том, будет ли вторжение РФ в Молдову, а в том, когда это именно может произойти. По его словам, РФ может пойти на такой шаг в январе-марте следующего года.

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«Вопрос не в том, предпримет ли Российская Федерация новое наступление на территорию Республики Молдова, а в том, когда это произойдет: либо в начале года, в январе, феврале или позже, март, апрель», — заявил он.

Он также объяснил, что Россия планирует дойти до Приднестровья, которое уже оккупировано. Такое развитие событий он назвал «очень высоким».

«Судя по имеющейся у нас информации, Российская Федерация намерена пойти дальше. С целью создания соединения с Приднестровским регионом, который является территорией Республики Молдова, и тогда можно однозначно сказать, что да, они намерены дойти сюда, соединиться», — добавил Мустяцэ.

Глава Службы разведки и безопасности Молдовы также отметил, что крупнейший склад боеприпасов в Европе, который находится в Приднестровье, «максимально охраняется» россиянами. Одной из гипотез является использование этих боеприпасов в возможном военном противостоянии.

28 октября пресс-секретарь Госпогранслужбы Андрей Демченко заявил, что граница Украины с РФ, Беларусью, а также участок границы с Молдовой на приднестровском сегменте значительно усилены на фоне угрозы вторжения.

Ранее начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов говорил, что Украина готова помочь Молдове избавиться от российских оккупантов на территории страны.

