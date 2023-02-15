Страх и ненависть в Кишиневе. Как реагируют на угрозу российских диверсий в Молдове, где 38% населения доверяют Путину 15 февраля, 16:30 Эксклюзив NV Футболки с изображением Путина на уличном торговом прилавке в Кишиневе. Ноябрь 2016 года (Фото:Gleb Garanich / REUTERS)

В Молдове сообщение об угрозе государственного переворота у одних вызывает страх, а у других — одобрение. О текущих настроениях в поляризованном обществе соседнего государства NV побеседовал с местными обозревателями.

Последняя неделя принесла гражданам Молдовы немало новостей. Вначале 9 февраля украинский президент Владимир Зеленский заявил, что украинская разведка перехватила российский план по дестабилизации политической ситуации в соседней 2,6-миллионной стране. А уже через несколько дней президент Молдовы Мая Санду сообщила ряд деталей о намерениях России организовать в стране государственный переворот, а также объявила об отставке правительства и назначении нового премьер-министра.

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NV решил узнать, как восприняли эти новости жители Молдовы.

По словам журналиста Михаила Сиркели из Гагаузии (автономного территориального образования на юге Молдовы), разные части общества по-разному отреагировали на сообщения об угрозе диверсий. У проевропейских граждан, солидарных с Украиной, это вызвало определенный страх, тогда как у сторонников России – наоборот энтузиазм.