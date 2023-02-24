В ОП отвергли заявления РФ о якобы подготовке Украины к «нападению» на Приднестровье. Молдова угроз тоже не видит 24 февраля, 15:29 Михаил Подоляк (Фото:REUTERS/Anna Voitenko/File Photo)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отверг заявления минобороны РФ о якобы «подготовке вооруженной провокации» со стороны Украины в Приднестровье. Он подчеркнул: только Молдова должна решать проблему региона.

Об этом Подоляк сказал Radio Moldova в четверг, 23 февраля.

Вечером накануне российское ведомство опубликовало новое заявление, утверждая о якобы «значительном накоплении оружия украинских подразделений» возле границы.

Видео дня

«Никогда не слушайте, что говорит Минобороны России. Они используют постоянные и примитивные одни и те же истории о якобы провокациях[…]. Решение приднестровской проблемы зависит только от Молдовы. Де-юре молдавская сторона, если ей нужна поддержка Украины, должна обратиться к президенту Зеленскому, а он со своей стороны принять соответствующие решения», — заявил Подоляк.

Он подчеркнул: без консультаций с Кишиневом, Румынией и странами ЕС Украина не будет действовать, а единственной страной, способной на провокации в Молдове является РФ.

24 февраля министерство обороны Молдовы отвергло обвинение России в якобы подготовке Украины к нападению на Приднестровье и заявило, что «отслеживает все события, действия и изменения в регионе и на территории, контролируемой режимом в Тирасполе», пишет NewsMaker. Прямых угроз военной безопасности страны там не видят.

Глава молдовской Службы информационной безопасности Александру Мустяце заявлял, что Россия может начать наступление на Молдову уже в начале 2023 года. В МИД Польши говорили, что Польша, страны Балтии и Молдова — в списке «целей Кремля», но в ближайшее время нового российского нападения не будет.

9 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская разведка перехватила российский план по разрушению политической стабильности в Молдове. 20 февраля он рассказал, что Москва рассматривает возможность совершить государственный переворот в Молдове, захватить аэропорт в Кишиневе и перебросить через него своих военных. Позже это подтвердил новый премьер-министр страны Дорин Речан, также выступивший за демилитаризацию Приднестровья и изгнание оттуда российских войск.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов говорил, что Украина готова помочь Молдове избавиться от российских оккупантов на территории страны.

