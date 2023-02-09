Агрессор хотел установить контроль. Украинская разведка узнала о плане РФ касательно разрушения политической ситуации в Молдове — Зеленский 9 февраля, 14:43 Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская разведка перехватила российский план по разрушению политической ситуации в Молдове.

«Недавно я говорил с президентом Молдовы Маей Санду и проинформировал ее о том, что удалось перехватить нашей разведке: детальный российский план политической ситуации в Молдове», — сказал он на специальном заседании Европейского Совета.

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По словам главы государства, речь идет о российском документе, показывающем, кто, когда и в результате каких действий собирается сломать Молдову, демократический порядок этой страны и установить контроль над ней.

Зеленский заявил, что он не знает, был ли отдан Москве приказ действовать по этому плану, но Украина увидела, что агрессор планировал делать.

«Мы узнали в этом именно то, что они уже пытались делать против Украины и против других государств, в частности в Европе», — сказал он.

Глава молдавской Службы информационной безопасности Александру Мустяце заявлял, что Россия может начать наступление на Молдову уже в начале 2023 года. В МИД Польши говорили, что Польша, страны Балтии и Молдова — в списке «целей Кремля», но в ближайшее время нового российского нападения не будет.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов говорил, что Украина готова помочь Молдове избавиться от российских оккупантов на территории страны.