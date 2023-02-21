Премьер Молдовы подтвердил, что Россия хотела захватить аэропорт в Кишиневе 21 февраля, 20:17 Дорин Речан (Фото:REUTERS/Vladislav Culiomza)

Премьер-министр Молдовы Дорин Речан подтвердил слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россия хочет захватить аэропорт в Кишиневе для военных целей.

Об этом сообщает Moldova 1.

Ранее Зеленский говорил, что Москва рассматривает возможность совершить государственный переворот в Молдове, захватить аэропорт в Кишиневе и перебрасывать через него своих военных.

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Речан 21 февраля подтвердил заявление Зеленского, однако отметил, что Молдова готова справиться с этими вызовами. Премьер добавил, что существует несколько сценариев дестабилизации ситуации в Молдове.

Ранее Речан заявил, что выступает за демилитаризацию Приднестровья и высылку войск РФ. Спикер Кремля Дмитрий Песков назвал эти слова «антироссийской истерией».

Глава молдавской Службы информационной безопасности Александру Мустяце заявлял, что Россия может начать наступление на Молдову уже в начале 2023 года. В МИД Польши говорили, что Польша, страны Балтии и Молдова — в списке «целей Кремля», но в ближайшее время нового российского нападения не будет.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов говорил, что Украина готова помочь Молдове избавиться от российских оккупантов на территории страны.