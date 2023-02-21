Премьер Молдовы подтвердил, что Россия хотела захватить аэропорт в Кишиневе

21 февраля, 20:17
Поделиться:
Дорин Речан (Фото:REUTERS/Vladislav Culiomza)

Дорин Речан (Фото:REUTERS/Vladislav Culiomza)

Премьер-министр Молдовы Дорин Речан подтвердил слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россия хочет захватить аэропорт в Кишиневе для военных целей.

Об этом сообщает Moldova 1.

Ранее Зеленский говорил, что Москва рассматривает возможность совершить государственный переворот в Молдове, захватить аэропорт в Кишиневе и перебрасывать через него своих военных.

Видео дня

Читайте также:

Авиация не летала над Молдовой более трех часов (Фото:AirMoldova/Facebook) Молдова на три часа закрывала свое воздушное пространство

Речан 21 февраля подтвердил заявление Зеленского, однако отметил, что Молдова готова справиться с этими вызовами. Премьер добавил, что существует несколько сценариев дестабилизации ситуации в Молдове.

Ранее Речан заявил, что выступает за демилитаризацию Приднестровья и высылку войск РФ. Спикер Кремля Дмитрий Песков назвал эти слова «антироссийской истерией».

Глава молдавской Службы информационной безопасности Александру Мустяце заявлял, что Россия может начать наступление на Молдову уже в начале 2023 года. В МИД Польши говорили, что Польша, страны Балтии и Молдова — в списке «целей Кремля», но в ближайшее время нового российского нападения не будет.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов говорил, что Украина готова помочь Молдове избавиться от российских оккупантов на территории страны.

https://www.youtube.com/embed/4hYknU9Z0zI
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Молдова Кишинев Владимир Зеленский

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X