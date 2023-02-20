«Это будет решено». Новый премьер-министр Молдовы заявил, что нужно выгнать россиян из Приднестровья 20 февраля, 02:02 Дорин Речан считает, что регион нужно демилитаризировать (Фото:REUTERS/Vladislav Culiomza)

Новый премьер-министр Молдовы Дорин Речан заявил, что выступает за демилитаризацию Приднестровья и высылку российских войск.

Об этом сообщает tv8.md.



«Мы должны добиться одной фундаментальной вещи – демилитаризации. После этого следует все остальное, и очень важна экономическая и социальная интеграция наших граждан, которые там находятся, но на первом месте – демилитаризация. Это зависит от многих вещей, но в какой-то момент это будет решено», – заявил Речан.

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Он отметил, что в стране идет гибридная война, которую ведет Россия. Речан призвал жителей Молдовы не игнорировать «реальные угрозы эскалации либо военных, либо гибридных операций».

"Мы должны откалибровать нашу обороноспособность настолько, чтобы любому агрессору было бы очень тяжело напасть на нас", - заявил Речан.

9 февраля президент Украины заявил, что украинская разведка перехватила российский план по разрушению политической ситуации в Молдове. Администрация Санду подтвердила, что Кишинев знал о планах России разрушить политическую ситуацию в Молдове. 13 февраля президент заявила, что РФ планирует организовать госпереворот в стране — с «диверсиями и привлечением людей с военной подготовкой, замаскированных под гражданских». По ее словам, план Кремля также предусматривает использование иностранцев.

