Зеленский заявил о готовности Украины помочь Молдове с Приднестровьем

20 февраля, 18:37
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Президент Владимир Зеленский (Фото:ОП)

Президент Владимир Зеленский (Фото:ОП)

Если Россия использует Приднестровье для открытия еще одного фронта, Украина поможет Молдове, заявил президент Владимир Зеленский в интервью Die Welt.

Он напомнил, что у украинских спецслужб есть данные о планах РФ сменить руководство Молдовы. Эту информацию передали президенту страны Майе Санду.

«Россияне все это давно спланировали. Однако Молдова и Россия не имеют общей границы. Как же они должны осуществить свой план? Откуда они должны отправлять войска и технику? Для этого россиянам нужны аэропорты. Однако в Молдове есть только один аэропорт в столице Кишиневе. Поэтому они должны использовать этот аэропорт и все ресурсы Приднестровья», – сказал Зеленский.

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Он отметил, что Санда никогда не просила его помощи, но благодарила за информацию.

"Украина всегда будет готова помочь Молдове", - добавил президент.

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Ранее новый премьер-министр Молдовы Дорин Речан заявил, что выступает за демилитаризацию Приднестровья и высылку войск РФ. Спикер Кремля Дмитрий Песков назвал эти слова «антироссийской истерией».

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Редактор: Артем Ющенко

Теги:   Молдова Приднестровье Владимир Зеленский Украина-Молдова Майя Санду

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