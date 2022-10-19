У ЕС есть доказательства поставок в РФ иранских дронов для ударов по Украине — представитель Еврокомиссии 19 октября, 14:30 Набила Массрали настаивает на «четкой и быстрой» реакции ЕС (Фото:eudebates.tv)

Несмотря на ложь Тегерана, ЕС располагает доказательствами того, что Иран поставляет России беспилотники для террористических атак на гражданскую инфраструктуру Украины.

Об этом в среду, 19 октября, заявила представитель Европейской комиссии Набила Массрали.

«Высокий представитель (Жозеп Боррель) и министры иностранных дел выразили серьезную обеспокоенность в отношении растущего количества сообщений о том, что дроны, произведенные Ираном, используются в российской агрессии против Украины. Это также обсуждалось с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Было широкое политическое одобрение в отношении того, что ЕС должен быстро реагировать. Сейчас, когда мы собрали наши собственные достаточные доказательства, в Совете идет работа с тем, чтобы от ЕС была четкая и быстрая реакция», — сообщила она во время брифинга в Брюсселе.

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Согласно данным Главного управления разведки Министерства обороны, первая партия поставленных в РФ иранских дронов насчитывала 1750 единиц.

Кремлевский режим использует беспилотники-камикадзе для уничтожения энергетической инфраструктуре Украины и запугивания мирного населения, которое также нередко становится жертвами ударов.

В результате серии массированных атак было повреждено около 30% электростанций страны.

В связи с этим МИД Украины инициировал разрыв дипломатических отношений с Тегераном, призвав страны Запада ввести против него дополнительные санкции.