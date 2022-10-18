Кулеба инициировал разрыв дипломатических отношений с Ираном

18 октября, 15:40
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Иран поставляет оружие России, продолжая отрицать свою причастность (Фото:REUTERS/Morteza Nikoubazl)

Иран поставляет оружие России, продолжая отрицать свою причастность (Фото:REUTERS/Morteza Nikoubazl)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба вносит на рассмотрение президента предложение разорвать дипломатические отношения с Ираном из-за поставок страной оружия России. Об этом он сообщил во время брифинга во вторник, 18 октября.

Во время заседания министров ЕС в понедельник Кулеба призвал ввести жесткие санкции против Ирана за помощь стране-агрессору. Он назвал действия страны подлостью и ложью и напомнил, что публично Тегеран утверждает, что выступает «против войны» и не будет поддерживать ни одну из сторон оружием.

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«С учетом многочисленных разрушений, нанесенных иранскими дронами гражданской инфраструктуре Украины, смертей и страданий, причиненных нашему народу, а также в связи с сообщениями о возможном продолжении поставок Ираном оружия РФ, я вношу на рассмотрение президента предложение о разрыве дипломатических отношений с Ираном», — рассказал глава МИД.

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Инфографика: НВ

Кулеба подчеркнул, что Иран несет полную ответственность за разрушение отношений с Украиной. Министр добавил, что Киев никогда не занимал антииранскую позицию, но после того, как Иран стал участником преступления агрессии РФ и других российских преступлений на украинской территории, позиция Украины будет «очень четкой и честной».

«Прекратит Иран поставлять оружие России — будем говорить о возобновлении всего комплекса отношений», — сказал Кулеба.

https://www.facebook.com/UkraineMFA/videos/539258611367040

17 октября страна-агрессор Россия атаковала Киев дронами-камикадзе иранского производства. После первой атаки начался пожар в нежилом здании, было повреждено несколько домов. Также дроны-камикадзе попали в жилой дом, произошел взрыв, жертвами которого стали пять человек, еще четверо пострадали. Среди погибших — беременная на шестом месяце и ее муж.

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Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что утром 17 октября в сторону столицы летели 28 дронов-камикадзе, большинство их них удалось сбить. В Киеве зафиксировали пять взрывов.

Министерство иностранных дел Украины призвало Тегеран немедленно прекратить поставки оружия РФ и предупредило об ответственности.

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В МИД Ирана в очередной раз заявили, что якобы не имеют отношения к поставке дронов-камикадзе Shahed-136 России.

Президент Владимир Зеленский 11 октября заявил, что, по данным разведки, страна-агрессор Россия заказала у Ирана 2400 беспилотников-камикадзе Shahed. После первых сбитых иранских дронов Украина не продолжила аккредитацию посла Ирана и сократила количество сотрудников в иранском посольстве до нескольких человек.

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на американских должностных лиц сообщила, что Иран тайно согласился передать России не только ударные беспилотники, но и баллистические ракеты класса «земля — земля» для войны против Украины.

https://www.youtube.com/embed/FVUy_SHHmWI
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Российская агрессия Иран МИД Украины Агрессия РФ Владимир Зеленский Дмитрий Кулеба Военные преступления РФ Шахид Дроны Война России против Украины дроны-камикадзе Иранские беспилотники Shahed-136

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