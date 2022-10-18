«Сбиваем 70%». Буданов рассказал, сколько дронов Иран поставил РФ по первому заказу
РФ использует иранские дроны-камикадзе для ударов по гражданской инфраструктуре Украины (Фото:REUTERS/Vladyslav Musiienko)
На вооружение российской армии могло поступить более 1000 беспилотников, заказанных кремлевским режимом у Ирана.
Об этом в интервью Обозревателю рассказал начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.
По его словам, первая партия была заказана РФ в количестве 1750 дронов.
«Далее последовали новые заказы, но скорость их производства и доставки в Россию, вы должны понять, это ведь не одномоментный процесс. Они понемногу их исчерпывают, иранцы делают новые, но есть другая сторона этого вопроса: около 70% всех дронов мы стабильно сбиваем», — отметил глава ГУР.
Накануне Киев подвергся массированной атаке российских дронов-камикадзе, которые Москве поставляет Тегеран.
В результате ударов были повреждены ряд зданий, в том числе жилые дома. Жертвами теракта РФ стали четыре человека, среди которых — женщина на шестом месяце беременности.
На фоне этого Украина решила разорвать дипломатические отношения с Ираном, призвав страны Запада ввести против него дополнительные санкции.