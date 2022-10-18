«Сбиваем 70%». Буданов рассказал, сколько дронов Иран поставил РФ по первому заказу 18 октября, 17:01 РФ использует иранские дроны-камикадзе для ударов по гражданской инфраструктуре Украины (Фото:REUTERS/Vladyslav Musiienko)

На вооружение российской армии могло поступить более 1000 беспилотников, заказанных кремлевским режимом у Ирана.

Об этом в интервью Обозревателю рассказал начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

По его словам, первая партия была заказана РФ в количестве 1750 дронов.

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«Далее последовали новые заказы, но скорость их производства и доставки в Россию, вы должны понять, это ведь не одномоментный процесс. Они понемногу их исчерпывают, иранцы делают новые, но есть другая сторона этого вопроса: около 70% всех дронов мы стабильно сбиваем», — отметил глава ГУР.

Накануне Киев подвергся массированной атаке российских дронов-камикадзе, которые Москве поставляет Тегеран.

В результате ударов были повреждены ряд зданий, в том числе жилые дома. Жертвами теракта РФ стали четыре человека, среди которых — женщина на шестом месяце беременности.

На фоне этого Украина решила разорвать дипломатические отношения с Ираном, призвав страны Запада ввести против него дополнительные санкции.