Атака на Киев: Кулеба из бомбоубежища призвал ЕС ввести санкции против Ирана

17 октября, 14:16
Поделиться:
В Тегеране продолжают врать, что никаких вооружений РФ для ударов по Украине якобы не поставляют (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

В Тегеране продолжают врать, что никаких вооружений РФ для ударов по Украине якобы не поставляют (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал страны Евросоюза ввести санкции против властей Ирана, поддерживающих кремлевский режим.

Об этом он сообщил в понедельник, 17 октября, на фоне очередного теракта российских военных в Киеве с использованием дронов-камикадзе Shahed-136, поставляемых Москве Тегераном.

Видео дня

Читайте также:
После информации о передаче Ираном ракет России. Пора Украине получить военную помощь — министр Израиля

«Я, вероятно, первый министр иностранных дел, который обратился к Совету министров иностранных дел стран ЕС из бомбоубежища из-за сирены воздушной тревоги. Запросил дополнительную противовоздушную оборону и поставку боеприпасов. Призвал ЕС ввести санкции против Ирана за предоставление России дронов. Девятый пакет санкций ЕС в отношении России должен быть сильным», — написал глава украинского МИД у себя в Twitter.

https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1581958334521180162

В свою очередь иранские власти продолжают врать, якобы никаких вооружений российской армии непоставляют.

При этом, согласно данным The Washington Post, Тегеран тайно согласился передать Москве не только ударные беспилотники, но и баллистические ракеты класса «земля-земля» для ударов по Украине.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Евросоюз Российская агрессия Иран Дмитрий Кулеба Санкции ЕС Война России против Украины дроны-камикадзе

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X