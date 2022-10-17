Атака на Киев: Кулеба из бомбоубежища призвал ЕС ввести санкции против Ирана 17 октября, 14:16 В Тегеране продолжают врать, что никаких вооружений РФ для ударов по Украине якобы не поставляют (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал страны Евросоюза ввести санкции против властей Ирана, поддерживающих кремлевский режим.

Об этом он сообщил в понедельник, 17 октября, на фоне очередного теракта российских военных в Киеве с использованием дронов-камикадзе Shahed-136, поставляемых Москве Тегераном.

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«Я, вероятно, первый министр иностранных дел, который обратился к Совету министров иностранных дел стран ЕС из бомбоубежища из-за сирены воздушной тревоги. Запросил дополнительную противовоздушную оборону и поставку боеприпасов. Призвал ЕС ввести санкции против Ирана за предоставление России дронов. Девятый пакет санкций ЕС в отношении России должен быть сильным», — написал глава украинского МИД у себя в Twitter.

В свою очередь иранские власти продолжают врать, якобы никаких вооружений российской армии непоставляют.

При этом, согласно данным The Washington Post, Тегеран тайно согласился передать Москве не только ударные беспилотники, но и баллистические ракеты класса «земля-земля» для ударов по Украине.