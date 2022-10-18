«Пошла на поклон за простыми дронами». Россия обращением к Ирану признала свое военно-политическое банкротство — Зеленский 18 октября, 22:48 Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Обращение страны-агрессора России к Ирану за военной помощью доказывает ее «военно-политическое банкротство». Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время вечернего обращения во вторник, 18 октября.

Глава государства отметил, что Россия десятилетиями тратила на свой военно-промышленный комплекс миллиарды долларов, а теперь «пошла на поклон в Тегеран, чтобы получить довольно простые дроны и ракеты».



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«Стратегически это им все равно ничем не поможет. Только дополнительно доказывает миру, что Россия — на траектории своего проигрыша и пытается втянуть в своих сообщников в терроре еще кого-то», — сказал Зеленский.

Президент также сообщил, что за сутки российским террористическим ударам подверглись больше десяти регионов, среди которых Житомирская, Киевская, Сумская, Харьковская области, Николаев и другие города на юге Украины, Днепр и Кривой Рог. Он сказал, что специалисты пытаются ускорить восстановительные работы, и попросил продолжить ограничение использования электроприборов с 17:00 по 23:00.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Иран пообещал передать РФ ракеты «земля-земля» в дополнение к ударным беспилотникам.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 18 октября внес на рассмотрение президента предложение разорвать дипломатические отношения с Ираном из-за поставок оружия России. Страна-агрессор использует дроны иранского производства для ударов по территории Украины и убийства мирных украинцев.

В МИД Ирана утверждают, что якобы не имеют отношения к поставке дронов-камикадзе Shahed-136 России.

