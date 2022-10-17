Новый массированный удар РФ. Киев атаковали иранские дроны, повреждена инфраструктура, из-под завалов жилого дома спасают людей — онлайн 17 октября, 11:16 Один из дронов, выпущенных по Киеву, попал в жилой дом (на фото) (Фото:Богдан Кутепов / Громадське)

Утром в понедельник, 17 октября, в Киеве прозвучала серия взрывов. Мэр города Виталий Кличко подтвердил, что четыре из них пришлись на Шевченковский район города.



Россия совершила новую атаку на столицу через неделю после начала массированного обстрела Украины 10 октября. С этого времени РФ несколько раз обстреливала Киевскую область, но не Киев.

Видео дня

Сегодня столицу массированно атаковали иранские дроны Shahed-136. Как минимум один из них попал в объект критической инфраструктуры Киева, еще один - в жилую многоэтажку. Взрывной волной после одного из ударов также повреждены жилые дома.

Кроме того, известно, что под ударом РФ ночью и утром 17 октября оказались Днепропетровская область (в Днепре начались веерные отключения электроэнергии), Сумская область, Одесса, Запорожье.

НВ следит за всеми подробностями нового обстрела Киева и Украины.

Взрывы в Киеве 17 октября, реакция мира и Украины - онлайн

11:17 В Харькове метро приостановило работу, в городе перебои со светом

В разных районах города и области перебои со светом, сообщают корреспонденты Суспільного.

Также из-за падения напряжения в сети временно остановился наземный электрический транспорт в Харькове и метрополитен.

«Из-за срабатывания защитной автоматики частично обесточены потребители некоторых районов Харькова и области. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения», — сообщили в пресс-службе АО Харьковоблэнерго.

11:12 «Время положить конец российскому лицемерию». Путин не может сидеть за одним столом с лидерами G20 — Подоляк

На фоне нанесенного Россией массированного удара дронами и ракетами по украинским городам советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что российский диктатор Владимир Путин не может сидеть за столом с лидерами G20.



11:05 Как приходится работать журналистам в Киеве: видео на фоне утренних атак дронов

Видео обнародовал Андрей Цаплиенко, звуки стрельбы — попытки защитников Киева сбить один из дронов-камикадзе.

11:00 Герои Киева. В столице правоохранители сбили дрон-камикадзе из стрелкового оружия

«Это был четвертый по счету дрон. Если бы ребята его не сбили, то он мог попасть в место, где осуществлялись спасательные работы — и могли погибнуть спасатели, врачи, полицейские», — сообщил Антон Геращенко.

10:40 Из-под завалов спасают людей: новые фото удара РФ по жилому дому в Киеве

Серию фотографий с места попадания дрона в жилой дом обнародовал журналист Богдан Кутепов (Громадське).



Фото: Богдан Кутепов / Громадське

10:26 «Враг может ударить по нашим городам, но нас ему сломать не удастся» — Зеленский показал последствия попадания в жилой дом в Киеве

«Всю ночь и все утро враг устраивает террор мирного населения. Дроны-камикадзе и ракеты атакуют всю Украину. В Киеве есть попадание в жилой дом. Враг может ударить по нашим городам, но нас ему сломать не удастся. Оккупантов ждет только справедливое наказание и осуждение будущих поколений. Нас — победа», — написал президент Украины Владимир Зеленский, показав видео с места попадания иранского дрона в жилой дом в Киеве.

Утром столицу атаковали БПЛА-камикадзе Shahed-136 (барражирующие боеприпасы, ударные дроны).

10:18 Последствия обстрела Одесской области: поражен один из объектов инфраструктуры

После информации о звуках взрывов в Одессе спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук сообщил детали утренних обстрелов.

По его информации, в Одесской области был поражен один из объектов инфраструктуры, без человеческих потерь.



РФ нанесла ракетный удар по Одесской области с направления Черного моря. Для этого враг задействовал самолет Су-35, из которого была выпущена ракета Х-59.



10:08 Под завалами жилого дома в Киеве два человека, спасены 18 жителей — Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко обновил информацию о попадании иранского дрона в жилой дом в Шевченковском районе столицы. После этого в доме произошел взрыв, в настоящее время из него спасены 18 человек.



«По предварительной информации, двое жителей остаются под завалами. Спасательные работы продолжаются. Есть ли погибшие — уточняем информацию», — написал Кличко.



10:01 Антон Геращенко показал видео с места попадания дрона в жилой дом в Киеве

По его словам, под завалами слышны голоса людей, сейчас их пытаются спасти.

09:46 Новые фото утренней атаки дронов по Киеву от агентства AFP

Фотографу агентства удалось максимально близко снять один из утренних «прилетов» беспилотника Shahed-136 в Киеве.

09:45 В центре столицы перекрыто движение транспорта на нескольких улицах

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.



«Обращаюсь к жителям Киева: не выезжайте в центр города без острой необходимости. А также не игнорируйте сигналы воздушной тревоги», — призвал он киевлян.



09:41 Утрення воздушная тревога в Киеве длилась более трех часов

Тревога, объявленная на время атаки десятков иранских дронов-камкадзе по столице Украины, продлилась с 06:23 до 09:31.

Подтверждено четыре попадания в Шевченковском районе Киева, в том числе в объект критической инфраструктуры и жилую многоэтажку.

09:33 РФ атакует Киев иранскими дронами-камикадзе — фоторепортаж

НВ собрал фото агентства Reuters, свидетельствующие о последствиях новой атаки РФ на Киев.



09:28 «Разрушения значительные» — Геращенко о попадании дрона Shahed-136 в жилую высотку в Киеве

Советник главы МВД Антон Геращенко в эфире телеканала FreeДом сообщил, что вследствие попадания одного из иранских дронов в жилую многоэтажку в центре Киева (Шевченковский район) зафиксированы «значительные разрушения».

Он пообещал вскоре выложить фото и видео последствий этой атаки, подчеркнув, что Иран разделяет с РФ ответственность за нее.

09:20 Укрзализныця продлила билеты на поезда для тех, кто опоздал из-за воздушной тревоги

«Ваш билет будет действителен для поездки СЛЕДУЮЩИМ поездом того же направления. Сохраните билет и покажите его проводнику, мы найдем места для каждого. Поезда отправляются по графику», = - обратились в УЗ к тем пассажирам, которые сегодня не смогли вовремя совершить посадку на свой поезд из-за воздушной тревоги.

09:12 КГГА подтвердила четыре «прилета» в Киеве, один из них — в жилой дом в Шевченковском районе

Кроме прямого попадания в жилую высотку, о чем также сообщал Антон Геращенко, мэр Киева Виталий Кличко еще ранее информировал, что после первых ударов по столице утром было «повреждено несколько жилых домов» (вероятно, взрывной волной).



09:10 Юг Украины: только за ночь Воздушные силы уничтожили 26 дронов-камикадзе Shahed-136

Об этом в эфире телемарафона сообщил пресс-секретарь командования Воздушных сил Юрий Игнат.

«Вчера мы сообщали об 11 дронах-камикадзе, уничтоженных на этом (южном) направлении. С 3:30 по 7 утра уничтожено еще 15 этих дронов», — отметил представитель командования.

09:07 Первые фото последствий атаки иранских дронов в Киеве

Телеканал Киев сообщил, что в результате атаки дронов в столице горит офисное здание. Ранее мэр Киева Виталий Кличко также сообщил, что в результате атаки дронами в Шевченковском районе Киева вспыхнул пожар в нежилом здании.



Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

08:50 В Киеве один из иранских дронов попал в жилую многоэтажку — Геращенко

Антон Геращенко не уточнил, где именно дрон поразил высотку, однако до сих пор Виталий Кличко подтверждал «прилеты» лишь в Шевченковском районе столицы.

08:48 По Запорожью — новая ракетная атака

Александр Старух, глава Запорожской ОВА сообщил, что в ночь на 17 октября РФ совершила ракетную атаку на областной центр.



«К счастью своей цели оккупант не достиг: разрушений и пострадавших нет. Есть вероятность повторных атак», — предупредил Старух.



08:40 Атака дронов на Киев длится уже более двух часов

Тревога в столице была объявлена в 06:23, киевлян просят оставаться в укрытиях. Все это время в столице слышна работа ПВО и стрелкового оружия, из которого пытаются сбить иранские дроны-камикадзе Shahed-136.



08:31 Дроны над Киевом пытаются сбить, киевлян просят не выходить из укрытий

На видео, которые обнародовали Андрей Цаплиенко и Антон Геращенко, зафиксированы иранские дроны Shahed-136 над Киевом и работа ПВО.

08:28 Кличко подтвердил еще два взрыва в Киеве — с утра подтверждены уже четыре попадания

Новые два взрыва, как и предыдущие два, также подтверждены в Шевченковском районе столицы.



08:23 В Одессе также звуки взрывов

08:18 Атака дронов на Киев продолжается: Телеграм-каналы пишут о новой серии взрывов в столице



08:17 На видео зафиксировали момент попадания средств ПВО в один из иранских дронов в Киевской области



08:09 Кличко показал обломки одного из дронов Shahed-136, который атаковал столицу



08:08 Звуки взрывов в Киевской области — работа ПВО

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.



08:01 Все поезда отправляются из Киева и прибывают в столицу по графику, вокзал работает

Об этом сообщили в Укрзализныце. Вокзалы Киев-Пассажирский и Дарница работают, посадка и высадка пассажиров осуществляется через подземные переходы.

Городская электричка в Киеве также продолжает движение по расписанию.

07:55 В Днепропетровской и Сумской областях оккупанты ударили по объектам энергетической инфраструктуры

«Россияне всю ночь атаковали область ракетами, „Градами“ и тяжелой артиллерией. Три вражеских ракеты силами нашей ПВО уничтожены. Одна ракета ударила по объекту энергетической инфраструктуры. Там сильный пожар. На месте прилета работают все службы», — написал глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

В Сумской области ракетный удар также нанесен по объектам критической инфраструктуры, сообщил глава ОВА Дмитрий Живицкий. Атака произошла после 05:00 утра, есть пострадавшие.

07:45 Телеграм-каналы пишут о новом взрыве в Киеве

Его детали пока неизвестны, нардеп Алексей Гончаренко утверждает, что работает ПВО.



07:31 Пожар в нежилом доме, повреждено несколько жилых: Кличко рассказал о первых последствиях атаки

«В результате атаки дронами в Шевченковском районе Киева — пожар в нежилом здании. Работают пожарные подразделения. Повреждены несколько жилых домов. Медики — на месте. Информацию о пострадавших уточняем», — написал мэр Киева Виталий Кличко.



07:20 Ермак подтвердил атаку дронами-камикадзе

«Взрывы в Киеве. Столицу атаковали дронами-камикадзе. Россияне думают, что им это поможет, но такие действия похожи на агонию. Нам нужно больше систем ПВО и как можно скорее. У нас нет времени на медленные действия. Больше оружия для защиты неба и уничтожения врага. Так и будет», — написал утром 17 октября глава ОП Андрей Ермак.



07:08 Геращенко сообщил о возможной атаке иранских дронов в Киеве

По информации Антона Геращенко, целью одного из взрывов снова была критическая инфраструктура столицы.

Ранее он писал, что один из взрывов был слышен в районе железнодорожного вокзала Киева.

07:05 Кличко подтвердил два взрыва в Шевченковском районе

Инфографика: КМДА/ Телеграм