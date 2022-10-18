Киев, Днепр, Житомир. Россия ударила по энергообъектам в столице и нескольких областных центрах, города частично без света и воды — онлайн 18 октября, 10:11 Пожар в Киеве после удара РФ по объекту энергетической инфраструктуры на левом берегу столицы (Фото:REUTERS/Anna Voitenko)

Утром 18 октября Россия снова ударила по Киеву: по меньшей мере три попадания зафиксированы в объект энергообеспечения на левом берегу столицы.

Около 9:00 в Киеве раздались взрывы, на этот момент в городе уже несколько часов длилась воздушная тревога (с 06:26 утра).

Заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко предварительно подтвердил «три прилета в объект энергообеспечения» на левом берегу Киева. Очевидцы сообщают о том, что над городом были видны крылатые ракеты.

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Незадолго до этого звуки взрывов также были слышны в Киевской области, мэр города Игорь Сапожко сообщил о работе ПВО.

Кроме того, утром 18 октября объекты энергетической инфраструктуры были поражены в Днепре и Житомире.

НВ следит за главными последствиями новых обстрелов Киева и других городов.

Новый удар России по Киеву и областных центрах 18 октября - онлайн

10:13 Первые фото пожара в Киеве после атаки по энергообъекту на левом берегу — Reuters



Фото: REUTERS/Anna Voitenko

Фото: REUTERS/Stringer

10:05 Атака РФ по энергообъекту в Киеве: ДТЭК рассказала о повреждениях и планах возобновления электроснабжения в столице

Энергетики делают все необходимое, чтобы возобновить электроснабжение после разрушения объекта критической инфраструктуры в Киеве, сообщили в компании ДТЭК Киевские электросети.



Там подтвердили, что 18 октября из-за обстрела РФ был поврежден критический объект инфраструктуры в Деснянском районе, «из-за чего есть перебои в электроснабжении жителей жилмассива Троещина и водоканала, обеспечивающего водоснабжение левого берега столицы».



«Энергетики проводят обследование и прилагают все необходимые усилия, чтобы возобновить электроснабжение жителей города. Действия компании скоординированы с местными властями и спасательными службами. Оператор системы распределения делает все необходимое для обеспечения светом жителей столицы», — сообщили в компании.



Там добавили, что в Киеве заранее был разработан соответствующий план реагирования, который позволит «слаженно действовать в случае критических ситуаций всем работникам энергосектора и в максимально короткие сроки возобновить подачу света большинству пострадавших населенных пунктов».



10:02 Утренняя воздушная тревога в Киеве завершилась

Она длилась три с половиной часа: с 6:26 до 10:01.

09:59 Попадание ПВО в одну из крылатых ракет на подлете к Киеву зафиксировали на видео



09:53 «Заряжайте павербанки, подготовьте запасы воды» — Цаплиенко о первых последствиях атак в Киеве

Журналист Андрей Цаплиенко рассказал, что после утренних ударов по энергообъекту в Киеве Деснянский район частично без света, в Троещине энергоснабжения совсем нет.

«Масштабы пожара большие, тушение займет много времени. Сегодня возможно отключение света во всех районах столицы для восстановления мощностей. После прилета наблюдаются проблемы с водоснабжением. Заряжайте паверабанки, подготовьте запасы воды.» — добавил он.

09:30 РФ также ударила по энергообъектам в Днепре и Житомире

«Утро началось с прилетов по Житомиру. Сейчас в городе нет света и воды. Больницы – на резервном питании», – сообщил мэр Житомира Сергей Сухомлин.

В Днепре оккупанты также ударили по объекту энергетической инфраструктуры, есть серьезные повреждения, сообщили в Офисе президента.

Глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко сообщил, что по объекту ударили двумя ракетами.

“Там пожар и серьезные разрушения. Без электричества остались отдельные районы Днепра, Синельниково и Васильковка. Обесточена одна из насосных станций Днепропроводканалая. На левом берегу Днепра перебои с водой”, - написал Резниченко

Он отметил, что коммунальные службы приступят к ремонту, как только минует угроза новых ударов, и призвал жителей экономить электроэнергию.

09:23 Кличко и Тимошенко подтвердили удары по энергообъекту в Деснянском районе Киева

Речь идет об объекте энергообеспечения на левом берегу города. Жители левобережных районов Киева сообщают об отключении света, частично и воды.