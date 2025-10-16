США могут доставить в Украину ракеты Tomahawk достаточно быстро, если президент Дональд Трамп примет такое решение. Американские военные будут привлечены к их использованию, что устранит необходимость длительного обучения украинских военных и оставит за США право согласовывать цели на территории РФ, говорится в материале Financial Times.

В статье говорится, что США, вероятно, будут строго контролировать выбор целей для Tomahawk на территории РФ, чтобы предотвратить «эскалацию».

Военные эксперты предполагают, что США может передать Украине небольшую партию таких ракет, примерно от 20 до 50 единиц. В то же время некоторые аналитики не исключают, что США могут расстаться с сотнями Tomahawk. Бывший чиновник Пентагона Марк Кансиан оценивает запасы Штатов в около 4150 таких ракет.

Высокопоставленный представитель НАТО сказал FT, что Москва в случае предоставления Украине Tomahawk, вероятно, ответит «безответственной риторикой, включающей небольшие ядерные угрозы», а также усилением атак на линии фронта и ударов внутри Украины.

«Но я не думаю, что есть какая-то очень конкретная, специфическая реакция, которую россияне могли бы здесь осуществить и которая была бы действительно чем-то непредсказуемым», — добавил чиновник.

Ракеты Tomahawk позволят Украине осуществлять комбинированные атаки и эффективнее уничтожать нефтеперерабатывающие заводы, военно-промышленный комплекс, логистику и системы управления РФ. Также целями могут стать аэродромы и бомбардировщики, которые обстреливают Украину. Такие удары могли бы повлиять на решение Кремля сесть за стол переговоров, считает директор программы противоракетной обороны в Центре стратегических и международных исследований (CSIS) Том Карако.

Кроме практического применения, ракеты также будут служить важным «политическим сигналом» из Вашингтона, поскольку это продемонстрирует готовность Белого дома решительно поддерживать Киев, сказал бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

Financial Times пишет, что поставка Украине Tomahawk не изменит ход войны. Высокопоставленный представитель НАТО сказал, что ракеты «дополнят то, чего Украина уже достигла» своими ударами беспилотников большой дальности.

Загороднюк также считает, что ни одна система по отдельности не меняет ход боев, «но в сочетании они могут сделать большую разницу».

Аналитики считают, что для достижения результата Украина должна запускать Tomahawk «волнами» по российским целям, используя ежемесячно не менее 100 ракет, «иначе скудные поставки снизят ценность» этого оружия, говорится в статье FT.

Инфографика: NV

Возможность поставки Украине ракет Tomahawk: что известно

6 октября Трамп сказал, что «практически принял» решение о поставках Украине ракет Tomahawk. Он отметил, что сначала хочет выяснить, как Украина планирует их использовать.

В Кремле заявляли, что поставки Украине американских ракет Tomahawk «стали бы серьезным витком эскалации» и угрожали «плохим концом» для США.

13 октября президент США заявил, что рассматривает возможность предупредить Путина о намерении разрешить поставки Киеву ракет Tomahawk, если война в Украине не завершится.

17 октября президент Украины Владимир Зеленский посетит Вашингтон по приглашению Трампа. Ожидается, что во время встречи лидеры обсудят, как заставить Путина сесть за стол переговоров, в частности, путем поставки Киеву ракет Tomahawk. Газета FT писала, что Вашингтон может предоставить Украине от 20 до 50 ракет.