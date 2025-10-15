Заявления президента США Дональда Трампа о возможной передаче Украине дальнобойных ракет Tomahawk , независимо от того, одобрит он отправку или нет, является признаком его растущего разочарования российским диктатором Владимиром Путиным, говорится в статье The New York Times.

По данным издания, Пентагон уже разработал план продажи или передачи Tomahawk на случай, если Трамп даст соответствующий приказ. Однако предоставление Киеву этого оружия будет сопровождаться «большими проблемами», пишет NYT.

В частности, Украина вместе с ракетами потребует установок для их запуска — Typhon. Это, по мнению военных чиновников, приблизит США к прямой конфронтации с Россией. В то же время издание подчеркивает, что пока непонятно, сколько ракет США может дать Украине и какое влияние они будут иметь на фронт.

Среди чиновников существуют опасения относительно эскалации напряженности в отношениях Вашингтона с Москвой, поскольку Кремль неоднократно призывал США отказаться от передачи Украине Tomahawk. В то же время аналитики отмечают, что последние заявления о дальнобойных ракетах являются результатом «скоординированной кампании давления» Европы на США.

«То, что мы сейчас видим, — это своего рода скоординированная кампания, которую особенно продвигают европейцы, а также украинцы, чтобы сигнализировать Москве, что она не на стороне победителей, и что поддержка Украины и давление со стороны США все еще существуют», — говорит научный сотрудник Совета по международным отношениям по вопросам Европы Лиана Фикс.

Она считает, что решение Трампа о передаче Украине ракет будет зависеть от способности Путина договориться с президентом США.

NYT сравнивает, что Tomahawk с дальностью более 1600 километров, смогут поражать цели, расположенные в пять раз дальше от тех, которые могли быть атакованы Украиной оружием, предоставленным во времена Джо Байдена. В 2022—2024 году Белый дом остро беспокоился о том, как Путин отреагирует на каждую новую американскую систему вооружения, поставляемую Украине.

Инфографика: NV

Возможность поставки Украине ракет Tomahawk: что известно

6 октября Трамп сказал, что «практически принял» решение о поставках Украине ракет Tomahawk. Он отметил, что сначала хочет выяснить, как Украина планирует их использовать.

В Кремле заявляли, что поставки Украине американских ракет Tomahawk «стали бы серьезным витком эскалации» и угрожали «плохим концом» для США.

13 октября президент США заявил, что рассматривает возможность предупредить Путина о намерении разрешить поставки Киеву ракет Tomahawk, если война в Украине не завершится.

17 октября президент Украины Владимир Зеленский посетит Вашингтон по приглашению Трампа. Ожидается, что во время встречи лидеры обсудят, как заставить Путина сесть за стол переговоров, в частности, путем поставки Киеву ракет Tomahawk. Газета FT писала, что Вашингтон может предоставить Украине от 20 до 50 ракет.