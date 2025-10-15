1. Тот факт, что Трамп вероятно, рассматривает возможность поставки Украине какого-либо передового оружия, не означает, что он теперь «проукраинский». Это лишь означает, что он нашел способ оказывать услуги разнообразным (богатым) друзьям и (богатым) сторонникам посредством экспорта оружия, оплачиваемого европейцами. Это не делает Трампа «проукраинским», а тем более «антипутинским». И тем более «надежным». Это лишь делает его таким же жадным и предательским, каким он был всегда.

2. Сначала (это было еще в конце 1970-х и в начале 1980-х годов) существовало три основных варианта крылатой ракеты Tomahawk: