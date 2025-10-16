Зеркальный ответ, а не эскалация. ISW развенчал угрозы Лаврова и напомнил о дальнобойных аналогах Tomahawk, которые РФ запускает по Украине

Кремль продолжает свою риторику угроз, направленную на то, чтобы отговорить США от продажи ракет Tomahawk Украине , однако заявления Москвы о якобы эскалационности такого шага являются манипулятивными, констатирует Институт изучения войны.

Аналитики обратили внимание на интервью министра иностранных дел России Сергея Лаврова российскому изданию КоммерсантЪ, которое было опубликовано 15 октября под названием Европа хочет сделать конфликт в Украине «войной Трампа». В этом разговоре Лавров заявил, что передача американских ракет Tomahawk Украине якобы «будет эскалацией, и очень серьезной». Лавров утверждал, что такой шаг «нанесет колоссальный ущерб перспективам нормализации отношений между Россией и США и выхода из того абсолютно полного тупика, в который эти отношения были загнаны администрацией Байдена».

ISW продолжает оценивать, что посредством таких заявлений Кремль проводит кампанию рефлексивного контроля, чтобы удержать Соединенные Штаты от разрешения на продажу ракет Tomahawk Украине, угрожая ухудшением американо-российских отношений.

В свою очередь, Институт изучения войны опроверг слова Лаврова о том, что поставки ракет Tomahawk украинским Силам обороны станут значительной эскалацией в войне России против Украины. На самом же деле передача или продажа Украине Tomahawk как ракет большой дальности будет лишь отражать использование Россией таких же крылатых ракет большой дальности против Украины.

Россия регулярно использует для ударов по Украине широкий спектр крылатых ракет большой дальности, сопоставимых с американскими «томагавками», напоминает ISW. Среди них — крылатые ракеты серии Х, крылатые ракеты Калибр, аэробалистические ракеты Кинжал, а также баллистические и крылатые ракеты Искандер. Россия регулярно использует их в своих еженедельных, а иногда еженощных ударах по Украине. Причем большинство этих ракет РФ использует для ударов по Украине еще с 2022 года, а крылатые Искандер-К начала применять в 2023 году.

Более того, Россия первой пошла на эскалацию в войне против Украины, осуществив в ноябре 2024 года беспрецедентный удар баллистическими ракетами средней дальности по Украине с помощью ракетной системы Орешник, которые имеют раздельную головную часть с блоками индивидуального наведения. РФ также пообещала развернуть системы Орешник в Беларуси до конца 2025 года.

Зато дальнобойность и значительная полезная нагрузка американских ракет Tomahawk позволят украинским военным наносить значительный ущерб ключевым российским военным объектам, расположенным глубоко в тылу РФ. Среди них, как уже писал ISW — завод по производству шахедов в Елабуге (Республика Татарстан) и авиабаза Энгельс-2 в Саратовской области, с которой Россия запускает стратегические бомбардировщики, запускающие крылатые ракеты воздушного базирования во время российских ударов по Украине.