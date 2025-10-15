Как Украина будет запускать Tomahawk, если у США их носителями являются субмарины и корабли? Что известно о наземных установках для этих ракет

Перспектива предоставления Украине американских ракет Tomahawk стала настолько близкой, что о ней уже открыто упоминают президент США Дональд Трамп и украинский лидер Владимир Зеленский . Однако в США эти крылатые ракеты запускают с военных кораблей или субмарин, которых у Украины нет. Так как же Силы обороны Украины могут применять Tomahawk?

NV собрал все, что известно о возможностях наземного запуска ракет Tomahawk, которые для Украины пока остаются гипотетическими. Один из них был представлен совсем недавно, 13 октября 2025 года, на военной выставке AUSA 2025 (Association of the United States Army).

Реклама

Почему именно « корабельный» вариант Tomahawk стал самым популярным?

На вооружении армии и флота США крылатые ракеты Tomahawk появились в начале 1980-х годов, в разгар холодной войны.

Создавая эти ракеты, американские военные мечтали об универсальной «летающей бомбе», которую бы можно было запускать с кораблей, подводных лодок, самолетов и наземных установок. Но в 1980-е от авиационного модуля отказались, а наземные пусковые были уничтожены после заключения договора о ликвидации ракет средней и малой дальности между США и СССР. К «наземному» проекту вернулись только в 2020-х.

Инфографика: NV

«Приоритет разработчиков был направлен на вариант для запуска из торпедных аппаратов для ударов по сухопутным целям, а также для пуска с корабельных пусковых установок, где ракета использовалась как противокорабельная ракета большой дальности», — пояснял ранее портал Милитарный.

Ракетный крейсер USS Shiloh запускает ракету Tomahawk по Ираку, 1996 год / Фото: Пресс-служба Пентагона

Поэтому в США самым базовым и распространенным является вариант запуска ракет Tomahawk именно с носителей в морях и океанах:

через торпедные аппараты подводных лодок калибром 533 мм и более;

с надводных кораблей из пусковых установок типа ABL (Mk 143) — это пусковая установка для ракет Tomahawk с четырьмя контейнерами на каждой, предназначенная для размещения на тех кораблях, где нет установок вертикального пуска для этих ракет;

с надводных кораблей и некоторых типов субмарин из установок вертикального пуска Mk 41 — это универсальная модульная корабельная система хранения, перевозки и вертикального запуска управляемых ракет различных типов, которая в ВМС США является основным вооружением ракетных крейсеров ( в частности класса Ticonderoga и ракетных эсминцев класса Arleigh Burke , которые составляют основу ударных сил американского флота).

Вертикальный запуск Tomahawk с корабельной пусковой установки эсминца USS Arleigh Burke во время операции против ИГИЛ в сентябре 2014 года / Фото: Новый 2-й домашний Officer Carlos M. Vazquez II

Именно с морских носителей США массово запускали ракеты Tomahawk в январе 2024 года, когда нанесли удары по базам в Йемене, откуда хуситы осуществляли атаки на торговые суда в Красном море.

Существуют ли наземные возможности запускать Tomahawk и почему они такие дефицитные?

Поскольку Украина не имеет ни подводных лодок, ни достаточных возможностей флота и безопасного доступа к акватории для запуска Tomahawk с моря, вопрос наземного использования этих ракет является первостепенным, когда речь идет об их возможном предоставлении ВСУ.

Как напоминает портал The War Zone, известно по крайней мере о нескольких опциях наземного запуска «томагавков». Однако из всех подобных профессиональных обзоров становится очевидным, насколько редкими и дефицитными являются такие варианты.

Мобильная наземная пусковая установка Typhon (она же Strategic Mid-range Fires System, SMRF) — это четырехконтейнерная пусковая, разработанная на базе корабельных установок вертикального пуска Mk 41. Она предназначена для наземных запусков ракет Tomahawk и многоцелевых ракет Standard SM-6. Пусковая установка размещена на колесном шасси и является мобильной, хотя и громоздкой.

Полная батарея Typhon / Фото: Typhon Missile System

Армия США получила эти установки, разработанные компанией Lockheed Martin, только в 2023 году, поэтому они имеются лишь в ограниченном количестве и являются новыми даже для американских вооруженных сил. Договор с компанией Lockheed Martin на создание комплексов Typhon был подписан в ноябре 2020 года — после того, как был расторгнут Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности, согласно которому США и Россия не должны были испытывать и развертывать ракеты наземного базирования с дальностью полета от 500 до 5,5 тыс. км и пусковые установки для них.

Наземная пусковая установка Typhon запускает ракету SM-6 во время учебного запуска в июле 2025 года / Фото: Marine Corps Sgt. Brian A. Stippey

Одна батарея Typhon состоит из четырех пусковых установок (по четыре ракеты в каждой), мобильного командного пункта и других вспомогательных транспортных средств и оборудования. Известно, что в сентябре 2025 года впервые развернули в Японии одну из батарей Typhon, которая ранее была размещена на Филиппинах. Весной 2025-го сообщалось, что в течение следующего года США планируют развернуть в Тихоокеанском регионе вторую такую батарею, а в 2026—2028 годах развернуть еще три батареи Typhon. Так что по состоянию на сейчас наземные установки Typhon — единичные даже в армии США.

Инфографика: Typhon

Наземная пусковая установка на одну ракету Tomahawk, прототип которой Корпус морской пехоты США впервые продемонстрировал летом 2023 года. Это мобильная пусковая установка, размещенная на беспилотном транспортном средстве ROGUE-Fires, базой для которого стал бронированный тактический внедорожник Joint Light Tactical Vehicle 4×4. Впрочем, как напоминает TWZ, в начале 2025-го года Корпус морской пехоты США объявил о планах отменить свои планы закупки этих установок. Такая установка может быть заряжена одной ракетой Tomahawk, а ее основой также являются контейнеры от корабельной установки вертикального пуска Mk 41.

"Беспилотные" пусковые установки на одну ракету Tomahawk / Фото: USMC

Модели двухэлементной наземной пусковой установки для ракет Tomahawk на базе пусковых Mk 41, которые Lockheed Martin демонстрировала в прошлом — однако TWZ дает понять, что этот проект существует пока на уровне моделей.

Новейшая установка для запуска четырех Tomahawk под углом. 13 октября 2025 года издание Naval News сообщило, что компания Oshkosh Defense представила на американский военной выставке AUSA 2025 еще один наземный вариант запуска ракет Tomahawk. Речь идет о семействе самоходных пусковых установок FMAV (Family of Multi-mission Autonomous Vehicles), среди которых — пусковая установка для крылатых ракет X-MAV (Extreme Multi-mission Autonomous Vehicle). Именно она приспособлена для запуска четырех ракет Tomahawk — аналогично пусковым установкам Typhon, однако может быть еще более мобильной.

Установка X-MAV от Oshkosh представлена на выставке в октябре 2025 года. / Фото: Naval News

Как объясняет Милитарный, преимущество X-MAV по сравнению с Typhon заключается в компактности. «Она имеет значительно меньшие габариты, вес, лучшую мобильность и легче маскируется благодаря относительно небольшим размерам. Кроме того, такая пусковая проще в перезарядке и общей эксплуатации из-за компактной конструкции», — объясняют специалисты Милитарного.

Установка X-MAV, в отличие от Typhon, предусматривает запуск ракет Tomahawk под углом. Пусковая установлена на боевой машине, имеющей шасси с колесной формулой 5x5. Такое шасси в арсенале Oshkosh имеет тактический грузовик HEMTT (Heavy Expanded Mobility Tactical Truck), на базе которого создан также ряд логистических и пусковых систем от этого производителя.

X-MAV оснащена бронированной двухместной кабиной и пусковой установкой с гидравлическим подъемом, рассчитанной на размещение четырех пусковых модулей для крылатых ракет, в частности Tomahawk.

Что может получить Украина?

Вопрос о том, может ли Украина получить наземные пусковые установки для ракет Tomahawk, остается одним из самых проблемных в дискуссиях вокруг предоставления этого оружия Силам обороны Украины.

14 октября американское издание New York Times сообщило, что Пентагон уже разработал планы продажи или передачи Украине ракет Tomahawk, если Трамп примет соответствующее решение. «Но поставка этого оружия будет связана с огромными трудностями — не в последнюю очередь из-за того, что Украина не имеет морских или наземных пусковых установок, необходимых для запуска ракет», - напоминает NYT. Издание добавляет, что Украине понадобится пусковая установка Typhon, «что, по словам военных чиновников, приблизит Соединенные Штаты к прямой конфронтации с Россией».

«Непонятно, сколько „томагавков“ могут предоставить США, как Украина безопасно их будет хранить и какое влияние будет иметь ограниченное количество ракет», — резюмирует издание. Ранее издание Financial со ссылкой на оценку специалистов предполагало, что Украина может получить от США не более 20−50 ракет.

Однако Милитарный подчеркивает, что публичная демонстрация системы X-MAV от Oshkosh в октябре 2025 года открыла для Украины «еще одну реальную опцию для ввода в эксплуатацию крылатых ракет Tomahawk». «Раньше, когда на вооружении рассматривалась только система Typhon, вероятность передачи именно этих комплексов была низкой — их немного и пришлось бы разрабатывать или сертифицировать новую сухопутную пусковую установку. Зато появление готового решения, например X-MAV, означает, что существует альтернативная платформа, которая потенциально может быть быстрее интегрирована и введена в эксплуатацию в Украине», — резюмируют аналитики Милитарного.