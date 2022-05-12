Президенты Польши и Словакии хотят ускорить процесс предоставления Украине статуса кандидата в ЕС. Поедут убеждать других лидеров 12 мая, 08:23 Цей матеріал також доступний українською Анджей Дуда и Зузанна Чапутова (Фото:Zuzana Čaputová/Twitter)

Президент Словакии Зузанна Чапутова вместе со своим польским коллегой Анджеем Дудой согласились вместе работать над тем, чтобы Украина как можно быстрее получила статус кандидата в ЕС. Для этого они хотят посетить лидеров стран, более сдержанных по этому вопросу.

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Об этом сообщает словацкое агентство TASR.

По словам Чапутовой, предоставление Украине статуса кандидата в ЕС не означает автоматическое полноправное членство, но об этом важно говорить ради будущего, перспектив и мира в Европе.

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«Мы считаем получение статуса кандидата естественным жестом в сложной ситуации, в которой находится Украина», — сказала она.

Президент заявила, что говорить о конкретных датах или порядке визитов для диалога с другими странами относительно этого вопроса пока рано, но неформальные контакты с некоторыми лидерами уже состоялись.

9 мая президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что вступление Украины в Евросоюз займет «несколько лет, возможно, несколько десятилетий» и предложил создать «параллельную организацию» для стран, желающих присоединиться к блоку (Украина, Грузия, Молдова). Эта идея заинтересовала канцлера Германии Олафа Шольца. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил: если Украина не получит в июне статус кандидата в Европейский Союз, то это будет «обманом» со стороны европейцев.

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Украина и статус кандидата в ЕС

28 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в ЕС. Он говорил, что после полномасштабного вторжения РФ Украина обратится в Евросоюз по вопросу безотлагательного вступления по новой специальной процедуре.

21 марта стало известно, что Еврокомиссия начала работу над заключением членства Украины в ЕС. По словам Зеленского, заключение Еврокомиссии будет подготовлено в течение нескольких месяцев. Оно будет рекомендацией для Совета ЕС, который должен принять решение о следующих шагах.

Во время визита в Киев 8 апреля президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен передала Зеленскому опросник о соответствии Украины Копенгагенским критериям — это необходимый этап для получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз. 9 мая Киев передал ЕС заполненную вторую часть опросника. Вслед за Украиной опросники получили Молдова и Грузия.

Премьер-министр Денис Шмигаль сказал, что Украина рассчитывает приобрести статус кандидата на членство в Евросоюзе не позднее июня 2022 года.

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