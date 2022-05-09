Евроинтеграция Украины. Киев передал ЕС заполненную вторую часть опросника для получения статуса кандидата на членство

9 мая, 18:12
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В документе Украина оценивала соответствие украинского законодательства европейскому (Фото:REUTERS/Yves Herman)

В документе Украина оценивала соответствие украинского законодательства европейскому (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Украина передала Евросоюзу заполненную вторую часть опросника для получения статуса кандидата на членство в ЕС.

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Об этом сообщает Интерфакс Украина, со ссылкой на пресс-службу вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольги Стефанишиной.

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Отмечается, что в документе Украина оценивала соответствие украинского законодательства европейскому. Ответы на вторую часть опросника составляют около 4 тысяч страниц, на которых продемонстрировано состояние украинского законодательства после 8 лет выполнения Соглашения об ассоциации с ЕС, добавили в пресс-службе.

Стефанишина в эфире телемарафона подчеркнула, что украинские власти оптимистически настроены на то, что в конце этого месяца будет подписан позитивный вывод президентом Еврокомиссии относительно будущего движения Украины в ЕС.

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28 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в ЕС. Он говорил, что после полномасштабного вторжения РФ Украина обратится в Евросоюз по вопросу безотлагательного вступления по новой специальной процедуре.

21 марта стало известно, что Еврокомиссия начала работу над заключением по поводу членства Украины в ЕС. По словам Зеленского, заключение Европейской комиссии будет подготовлено в течение нескольких месяцев. Оно будет рекомендацией для Совета ЕС, который должен принять решение о следующих шагах.

Во время визита в Киев 8 апреля президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен передала президенту Владимиру Зеленскому опросник о соответствии Украины Копенгагенским критериям — это необходимый этап для получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сказал, что Украина рассчитывает получить статус кандидата на членство в Евросоюзе не позднее июня 2022 года.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Евросоюз Российская агрессия Война в Украине

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