Членство в ЕС: глава Евросовета Мишель заявил, что внесет на рассмотрение лидеров заявку Украины, когда «наступит лучший момент» 5 мая, 09:44 Цей матеріал також доступний українською Шарль Мишель не назвал точную дату рассмотрения заявки Украины на членство в ЕС в Евросовете (Фото:Gonzalo Fuentes/Reuters)

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что внесет на рассмотрение лидеров заявку Украины на членство в Евросоюзе, когда «наступит лучший момент».

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«В Евросовете я буду обязан оценить, когда мы будем готовы включить эту тему в повестку дня Европейского Совета. Я проконсультируюсь со всеми действующими лицами, чтобы оценить, когда наступит лучший момент, и мы будем готовы провести эти дебаты на уровне Совета Европы. Будет ли это в июне или позже — я не могу сказать сегодня», — сказал он в интервью Интерфакс-Украина.

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Мишель напомнил, что заявка Украины уже проходит все необходимые процедуры в ускоренном темпе.

«По сути, через несколько дней после того, как мы получили заявку, мы быстро приняли решение, поручив Еврокомиссии предоставить свои выводы. Обычно это занимает 8−9 месяцев. Де-факто решение было принято за несколько дней», — резюмировал глава Евросовета.

28 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в ЕС. Он говорил, что после полномасштабного вторжения РФ Украина обратится в Евросоюз по вопросу безотлагательного вступления по новой специальной процедуре.

21 марта стало известно, что Еврокомиссия начала работу над заключением по поводу членства Украины в ЕС. По словам Зеленского, заключение Европейской комиссии будет подготовлено в течение нескольких месяцев. Оно будет рекомендацией для Совета ЕС, который должен принять решение о следующих шагах.

Во время визита в Киев 8 апреля президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен передала президенту Владимиру Зеленскому опросник о соответствии Украины Копенгагенским критериям — это необходимый этап для получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Вслед за Украиной 11 апреля такие опросники получили Грузия и Молдова.

18 апреля президент Владимир Зеленский передал главе представительства Европейского Союза в Украине Матти Маасикасу заполненную анкету-опросник для получения Украиной статуса кандидата на членство в ЕС.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сказал, что Украина рассчитывает получить статус кандидата на членство в Евросоюзе не позднее июня 2022 года.

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