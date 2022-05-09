«Вступление в ЕС займет годы». Макрон предложил создать новое европейское объединение для Украины, Молдовы и Грузии 9 мая, 17:06 Цей матеріал також доступний українською Эммануэль Макрон в Страсбурге 9 мая 2022 года (Фото:Ludovic Marin/Pool via REUTERS)

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что вступление Украины в Евросоюз займет «несколько лет, возможно, несколько десятилетий». Об этом сообщает France24.

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Во время выступления в Европарламенте 9 мая Макрон сказал, что Украина своей борьбой и храбростью уже доказала, что является частью европейской семьи и союза.



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«Даже если мы предоставим ей статус кандидата завтра, мы прекрасно знаем, что процесс, предоставляющий ей возможность присоединиться, займет несколько лет, возможно, несколько десятилетий», — добавил он.

Президент Франции предложил создать «параллельную организацию» для стран, которые хотят присоединиться к блоку (Украина, Грузия и Молдова) или покинули его, вероятно, имея в виду Великобританию. По словам Макрона, такое «европейское политическое сообщество» откроет для демократических европейских стран пространство для политического сотрудничества, безопасности, сотрудничества в сфере энергетики, транспорта, инвестиций, инфраструктуры и так далее.

Франция стала председателем Совета ЕС 1 января 2022 года и сохранит эту роль по 30 июня 2022 года.

9 мая президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК ожидает ответ Украины на вторую часть опросника относительно предоставления статуса кандидата на членство в Евросоюзе.

28 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в ЕС. Он говорил, что после полномасштабного вторжения РФ Украина обратится в Евросоюз по вопросу безотлагательного вступления по новой специальной процедуре.

21 марта стало известно, что Еврокомиссия начала работу над заключением по поводу членства Украины в ЕС. По словам Зеленского, заключение Европейской комиссии будет подготовлено в течение нескольких месяцев. Оно будет рекомендацией для Совета ЕС, который должен принять решение о следующих шагах.

Во время визита в Киев 8 апреля президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен передала президенту Владимиру Зеленскому опросник о соответствии Украины Копенгагенским критериям — это необходимый этап для получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Следом за Украиной опросники получили Молдова и Грузия.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сказал, что Украина рассчитывает получить статус кандидата на членство в Евросоюзе не позднее июня 2022 года.



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