Еврокомиссия передала Грузии и Молдове опросники для получения статуса кандидатов в ЕС

11 апреля, 17:17
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Илья Дарчиашвили и Нику Попеску в Люксембурге, 11 апреля 2022 года (Фото:Ilia Darchiashvili / Twitter)

Илья Дарчиашвили и Нику Попеску в Люксембурге, 11 апреля 2022 года (Фото:Ilia Darchiashvili / Twitter)

Грузия и Молдова получили опросники, необходимые для предоставления статуса кандидатов на членство в Евросоюзе. Об этом сообщается в Twitter еврокомиссара по вопросам добрососедства и расширения Оливера Вархели.

В понедельник, 11 апреля, Вархели встретился с главами МИД Грузии и Молдовы Ильей Дарчиашвили и Нику Попеску и передал им опросники, заявив, что Еврокомиссия готова действовать быстро и предоставить соответствующие выводы Европейскому совету.

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Во время визита в Киев 8 апреля президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен передала президенту Владимиру Зеленскому опросник касательно соответствия нашей страны Копенгагенским критериям — необходимый этап для получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз.

Зеленский подписал заявку на вступление Украины в ЕС 28 февраля. Он говорил, что после полномасштабного вторжения РФ Украина обратится в Евросоюз по поводу безотлагательного вступления по новой специальной процедуре. Следом за Украиной заявку на вступление в ЕС подали Грузия и Молдова.

21 марта стало известно, что Еврокомиссия начала работу над выводом относительно членства Украины в ЕС. По словам Зеленского, вывод Европейской комиссии будет подготовлен в течение нескольких месяцев. Он будет рекомендацией для Совета ЕС, который должен принять решение по поводу следующих шагов.

Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Грузия Евросоюз Еврокомиссия Молдова Война России против Украины

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