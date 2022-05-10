Шире ЕС. Шольц считает «интересным» предложение Макрона по созданию европейского клуба стран 10 мая, 01:16 Цей матеріал також доступний українською Олаф Шольц (Фото:Michael Kappeler/Pool via REUTERS)

Канцлер Германии Олаф Шольц одобряет предложение президента Франции Эммануэля Макрона по созданию более широкого ЕС европейского клуба стран. В него могли бы входить Украина или Великобритания.

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Об этом пишет AFP.



«Я хочу прямо сказать, что это очень интересное предложение», — заявил Шольц, добавив, что «очень доволен этим предложением, которое мы вместе обсуждаем».

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Во время выступления в Европарламенте 9 мая Макрон сказал, что Украина своей борьбой и храбростью уже доказала, что часть европейской семьи и союза.

«Даже если мы предоставим ей статус кандидата завтра, мы прекрасно знаем, что процесс, который позволит ей присоединиться, будет длиться несколько лет, возможно, несколько десятилетий», — добавил он.

21 марта стало известно, что Еврокомиссия начала работу над заключением членства Украины в ЕС. По словам Зеленского, заключение Европейской комиссии будет подготовлено в течение нескольких месяцев. Он будет рекомендацией для Совета ЕС, который должен принять решение о следующих шагах.

Во время визита в Киев 8 апреля Урсула фон дер Ляен передала президенту Владимиру Зеленскому опросник о соответствии Украины Копенгагенским критериям — это необходимый этап для получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Вслед за Украиной опросники получили Молдова и Грузия.

Премьер-министр Денис Шмигаль сказал, что Украина рассчитывает приобрести статус кандидата на членство в Евросоюзе не позднее июня 2022 года.

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