Шире ЕС. Шольц считает «интересным» предложение Макрона по созданию европейского клуба стран
Олаф Шольц (Фото:Michael Kappeler/Pool via REUTERS)
Канцлер Германии Олаф Шольц одобряет предложение президента Франции Эммануэля Макрона по созданию более широкого ЕС европейского клуба стран. В него могли бы входить Украина или Великобритания.
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Об этом пишет AFP.
«Я хочу прямо сказать, что это очень интересное предложение», — заявил Шольц, добавив, что «очень доволен этим предложением, которое мы вместе обсуждаем».
Во время выступления в Европарламенте 9 мая Макрон сказал, что Украина своей борьбой и храбростью уже доказала, что часть европейской семьи и союза.
«Даже если мы предоставим ей статус кандидата завтра, мы прекрасно знаем, что процесс, который позволит ей присоединиться, будет длиться несколько лет, возможно, несколько десятилетий», — добавил он.
21 марта стало известно, что Еврокомиссия начала работу над заключением членства Украины в ЕС. По словам Зеленского, заключение Европейской комиссии будет подготовлено в течение нескольких месяцев. Он будет рекомендацией для Совета ЕС, который должен принять решение о следующих шагах.
Во время визита в Киев 8 апреля Урсула фон дер Ляен передала президенту Владимиру Зеленскому опросник о соответствии Украины Копенгагенским критериям — это необходимый этап для получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Вслед за Украиной опросники получили Молдова и Грузия.
Премьер-министр Денис Шмигаль сказал, что Украина рассчитывает приобрести статус кандидата на членство в Евросоюзе не позднее июня 2022 года.
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