Если Украина не получит статус кандидата в ЕС, это будет обман со стороны европейцев — Кулеба 10 мая, 14:28 Цей матеріал також доступний українською Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Stoyan Nenov)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что если Украина не получит в июне статус кандидата в Европейский Союз, то это будет «обманом» со стороны европейцев.

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Об этом он сказал в интервью Financial Times, комментируя предложение президента Франции Эммануэля Макрона о создании нового политического сообщества для европейских стран, которые пока не являются членами ЕС.

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«Если мы не получим статус кандидата, это может значить лишь одно — Европа пытается нас обмануть. И мы это не проглотим», — отметил Кулеба.

По его словам, Украина — единственное место в Европе, где люди умирают за ценности, на которых основан ЕС.

«И я считаю, что это следует уважать», — подчеркнул глава украинского МИД.

28 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в ЕС. Он говорил, что после полномасштабного вторжения РФ Украина обратится в Евросоюз по вопросу безотлагательного вступления по новой специальной процедуре.

21 марта стало известно, что Еврокомиссия начала работу над заключением по поводу членства Украины в ЕС. По словам Зеленского, заключение Европейской комиссии будет подготовлено в течение нескольких месяцев. Оно будет рекомендацией для Совета ЕС, который должен принять решение о следующих шагах.

Во время визита в Киев 8 апреля президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен передала Зеленскому опросник о соответствии Украины Копенгагенским критериям — это необходимый этап для получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Следом за Украиной опросники получили Молдова и Грузия.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сказал, что Украина рассчитывает получить статус кандидата на членство в Евросоюзе не позднее июня 2022 года.

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