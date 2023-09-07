Маск в прошлом году сорвал атаку украинских дронов на Черноморский флот РФ, отключив Starlink — CNN 7 сентября, 17:18 Илон Маск (Фото:REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Глава SpaceX и Tesla Илон Маск в 2022 году тайно приказал своим инженерам отключить спутниковую сеть Starlink возле побережья оккупированного Крыма, чтобы сорвать атаку Сил обороны Украины на военно-морской флот страны-агрессора России.

Об этом сообщает CNN в четверг, 7 сентября, со ссылкой на отрывок из новой биографии Маска авторства Уолтера Айзексона.



В книге сказано, что украинские подводные дроны со взрывчаткой потеряли связь, когда подходили ко флоту страны-агрессора, и в результате их выбросило на берег. Как пишет Айзексон, решение Маска «было вызвано острым страхом, что Россия ответит на атаку Украины на Крым ядерным оружием». Опасения по поводу «мини-Перл-Харбора», как выразился Маск, возникли у него после разговоров с высокопоставленными чиновниками страны-агрессора.

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«Starlink не был предназначен для участия в войнах. Он был создан для того, чтобы люди могли смотреть Netflix, расслабляться, подключаться к Интернету в школе и делать добрые мирные дела, а не наносить удары дронами», — заявил миллиардер биографу.

После этого Маск говорил по телефону с советником президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейком Салливаном, председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Марком Милли, а также послом страны-агрессора России в США, сказано в биографии.

Тем временем, как пишет Айзексон, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров умолял Маска восстановить связь для дронов, рассказывая миллиардеру об их возможностях.

«Я просто хочу, чтобы вы — человек, который меняет мир с помощью технологий — знали это», — писал Федоров.

Маск ответил, что впечатлен дизайном дронов, но не будет снова включать Starlink возле Крыма, потому что Украина «заходит слишком далеко и напрашивается на стратегическое поражение», утверждается в книге.

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