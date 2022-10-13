Илон Маск озвучивал свой «мирный план» для Украины на конференциях и намекал на контакты с Кремлем — CNN 13 октября, 01:06 Илон Маск (Фото:Patrick Pleul/Pool via Reuters)

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск в последнее время продвигал свой «мирный план» в отношении Украины на конференциях и в разговорах с участниками аналитических центрах, а также «намекал на контакты с Кремлем», сообщает CNN со ссылкой на источники.

Ранее издание Vice со ссылкой на американского политолога и основателя компании Eurasia Group Яна Бреммера сообщило, что Маск перед своими скандальными твитами о варианте «мира» между Украиной и Россией говорил с российским диктатором Владимиром Путиным.

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В рассылке для подписчиков Бреммер сообщил, что узнал об этом от самого Маска. По его словам, бизнесмен сказал ему, что Путин «готов к переговорам», но только при условии, что страна-агрессор сохранит контроль над оккупированным Крымом, Украина навсегда станет нейтральным государством и «признает» попытки незаконной аннексии украинских Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей.

Маск у себя в Twitter опроверг эту информацию и написал, что последний раз говорил с Путиным около полутора лет назад, они обсуждали вопросы, связанные с космосом.

Как пишет CNN, Ян Бреммер во вторник сказал в комментарии телеканалу, что Маск прямо говорил ему о своем разговоре с Путиным в прошлом месяце.



«Илон Маск сказал мне, что напрямую говорил с Путиным и Кремлем об Украине. Он также рассказал мне о красных линиях Кремля», — написал Бреммер в Twitter. Он добавил, что публикует свой еженедельный дайджест о геополитике в течение 24 лет и делает это «честно, без страха и предвзятости». По словам Бреммера, он давно восхищается Маском как предпринимателем, но тот не является экспертом по геополитике.



Маск на это ответил, что Бреммеру «никто не должен доверять».

Несколько источников сообщили CNN, что в последние недели Маск выдвигал аналогичные предложения «мирного плана» в разговорах с участниками аналитических центров и конференций, а также намекал на контакт с представителями Кремля.

Телеканал приводит в пример выступление бизнесмена на фестивале The Weekend в Аспене (штат Колорадо) в прошлом месяце, во время которого Маск якобы предлагал отдать Крым России и не блокировать воду на оккупированный полуостров, «позволить Луганску и Донецку стать независимыми, квазинезависимыми республиками», говоря, что «Россия примет эти условия». Глава SpaceX говорил, что, по его мнению, «пришло время» Украине «искать мира» на фоне ее побед на поле боя.

Другой собеседник CNN заявил, что судя по идеям, которые озвучивал Маск, казалось «очевидным», что он «общался с Кремлем». Еще один источник говорил, что в конце сентября Маск намекал на то, что его «мирные» предложения были одобрены страной-агрессором.

3 октября Маск в Twitter предложил пользователям проголосовать за свой вариант окончания полномасштабной войны России против Украины, который включает референдумы во временно захваченных страной-агрессором регионах, передачу Крыма России и гарантирование его водоснабжения, а также «нейтральный» статус Украины.



Бизнесмен считает, что «таким, скорее всего, будет исход войны». Маск также утверждает, что, поскольку население России в три раза превышает население Украины, «победа Украины в тотальной войне маловероятна».



После волны критики миллиардер заявил, что «все еще очень поддерживает Украину», но опасается эскалации.



В первые дни полномасштабной войны министр цифровой трансформации Михаил Федоров обратился к Илону Маску с просьбой прислать станции спутникового интернета Starlink. Через два дня в Украину прибыла первая партия. Спутниковый интернет от Starlink начал работать в Украине с 1 марта.



После массированных ракетных атак России Федоров 12 октября написал в Twitter, что благодаря Starlink в ключевых районах удалось быстро восстановить связь, и заявил, что система остается важной частью критической инфраструктуры. Маск в ответ сказал, что рад поддерживать Украину.