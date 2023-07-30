Маск не сможет отключать. Пентагон приобретет для Украины Starlink — NYT 30 июля, 03:01 Starlink придется ввозить без льгот (Фото:MikeMareen / depositphotos)

Министерство обороны США одобрило соглашение с компанией SpaceX о покупке для Украины терминалов и услуг Starlink. Поэтому владелец компании Илон Маск не сможет отключать по собственному желанию.

Об этом говорится в статье The New York Times.



Как отмечается, в июне 2023 года глава Пентагона Ллойд Остин одобрил соглашение Пентагона о покупке от 400 до 500 новых терминалов и услуг Starlink.

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По словам двух источников, согласно договору, Пентагон получает контроль над настройками того, где работает интернет-сигнал Starlink на территории Украины, чтобы эти новые устройства могли реализовать ключевые возможности и определенные миссии.

Очевидно, это было сделано для того, чтобы предоставить Украине специальные терминалы и услуги для выполнения конфиденциальных функций, не опасаясь, что связь будет прервана.

Издание напоминает, что Маск отключал доступ к некоторым терминалам Starlink в Украине.

По информации двух источников, в конце 2022 года около 1300 терминалов Starlink, приобретенных через британского поставщика, перестали работать в Украине после того, как правительство не имело возможности сносить ежемесячную плату в размере $2500 за каждый.

Сообщается, что доступ к Starlink также менялся в зависимости от хода войны, поскольку Россия завоевывала территорию, а Украина боролась за ее возвращение.

В зависимости от того, как линия фронта менялась, Маск использовал геозоны, чтобы ограничить доступность Starlink на передовой. SpaceX использует данные о местоположении, собранные его службой, для обеспечения соблюдения ограничений геозоны.

«Это вызвало проблемы. Когда осенью украинские войска попытались отбить такие города, как Херсон, в районах, контролируемых Россией, для связи им понадобился доступ к Интернету. Федоров и военные направили Маску и сотрудникам SpaceX письма с просьбой восстановить сервис в районах, где наступала армия», — говорится в статье.