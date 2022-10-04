После скандала в Twitter Маск заявил, что «все еще очень поддерживает Украину», но боится эскалации

4 октября, 10:57
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Илон Маск (Фото:Patrick Pleul/Pool via REUTERS)

Илон Маск (Фото:Patrick Pleul/Pool via REUTERS)

Американский предприниматель Илон Маск после предложенных «условий мира» попытался оправдаться, заявив о поддержке Украины.

В ответ на сообщение президента Владимира Зеленского Маск написал: «Я все еще очень поддерживаю Украину, но убежден, что масштабная эскалация войны нанесет большой вред Украине и, возможно, миру».

Видео дня

https://twitter.com/elonmusk/status/1577083012914651142

Накануне у себя в Twitter Илон Маск предложил пользователям проголосовать за свой вариант окончания полномасштабной войны России против Украины, который включает референдумы во временно захваченных страной-агрессором регионах, передачу Крыма России и гарантирование его водоснабжения, а также «нейтральный» статус Украины.

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После этого Зеленский спросил у пользователей Twitter, какой Илон Маск им больше нравится: который поддерживает Украину или который поддерживает Россию.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Крым Twitter Украина Илон Маск Война России против Украины

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