После скандала в Twitter Маск заявил, что «все еще очень поддерживает Украину», но боится эскалации 4 октября, 10:57 Илон Маск (Фото:Patrick Pleul/Pool via REUTERS)

Американский предприниматель Илон Маск после предложенных «условий мира» попытался оправдаться, заявив о поддержке Украины.

В ответ на сообщение президента Владимира Зеленского Маск написал: «Я все еще очень поддерживаю Украину, но убежден, что масштабная эскалация войны нанесет большой вред Украине и, возможно, миру».

Видео дня

Накануне у себя в Twitter Илон Маск предложил пользователям проголосовать за свой вариант окончания полномасштабной войны России против Украины, который включает референдумы во временно захваченных страной-агрессором регионах, передачу Крыма России и гарантирование его водоснабжения, а также «нейтральный» статус Украины.

После этого Зеленский спросил у пользователей Twitter, какой Илон Маск им больше нравится: который поддерживает Украину или который поддерживает Россию.