«Все грамотно делается, мое почтение». Что самое главное в атаках российской или оккупированных территорий — Левин 18 августа, 17:27 NV Премиум Последствия удара беспилотника по Москва-Сити 1 августа 2023 года (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina)

В Подмосковье и столице страны-агрессора опять были слышны взрывы. В порту Новороссийска — сильный пожар, горит грузовой терминал.

Сообщается и о других беспилотниках в других регионах, которые пока что контролирует РФ,

Что это значит, в эфире Radio NV рассказал офицер Армии обороны Израиля, военный аналитик Игаль Левин.

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— Одновременно много сообщений от российских оккупантов о том, что что-то такое происходит либо на территории России, либо на временно оккупированных территориях. И Новороссийск, и Симферополь. И что-то вроде бы плыло к Василию Быкову, кораблю, который останавливал сухогруз. И что-то пытаются сбить в Симферополе. На ваш взгляд, это может быть одна большая спланированная операция или разные цели?

— Цель одна — это поражение России в этой войне.

Допустим, пораженный корабль или что-то пытаются сбить (не собьют, конечно) — это все мне неинтересно, потому что это рутина.

Самое интересное, что все аэропорты закрыли. Обратили внимание, да? Видели эту новость из российских СМИ? После ночной атаки беспилотника по Москве. Это ключевое, самое важное, на эти вещи нужно обращать внимание.

Я просто напомню, что еще 2 августа Туркменистан Airlines отменили полеты из-за вопросов безопасности — атаки, дронов над Москвой. Уже 6 августа [ввели] какой-то план Ковер, тоже перекрывали воздушное пространство и отменяли рейсы.

А теперь мы видим закрытие всех аэропортов. Вот это ключевое, самое главное, как по мне.

— Если даже учитывать и экономические, и репутационные потери, это очень важно. Учитывая то, что в Москву все нормально летало, как в обычные мирные времена.