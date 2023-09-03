Политика Маска в Твиттер способствовала распространению российской пропаганды — доклад ЕС 3 сентября, 10:30 Twitter Илона Маска способствовал распространению российской пропаганды о войне в Украине (Фото:REUTERS / Dado Ruvic / Illustration)

Соцсеть Х (ранее Twitter) Илона Маска способствовала распространению российской пропаганды о войне России против Украины.

Об этом говорится в исследовании, опубликованном Европейской комиссией, сообщает BBCNews.

«Предварительный анализ показывает, что охват и влияние поддерживаемых Кремлем аккаунтов в первой половине 2023 года еще больше выросли, в том числе благодаря отмене стандартов безопасности Твиттера», — говорится в исследовании некоммерческой аналитической группы Reset.

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В то же время исследование показало, что политика таких компаний, как Telegram и Meta, владеющая Instagram и Facebook, также оказалась неэффективной в ограничении российской дезинформации.

«В течение 2022 года аудитория и охват прокремлевских аккаунтов в соцсетях существенно увеличились по всей Европе», — отмечается в докладе.

Так аккаунты, поддерживаемые РФ и не заблокированные в ЕС, имеют не менее 165 млн подписчиков, и в 2022 году их просмотрели не менее 16 млрд раз.



В докладе также отмечается, что в абсолютных цифрах прокремлевские аккаунты по-прежнему охватывают наибольшую аудиторию на платформах Meta. В то же время размер аудитории поддерживаемых Кремлем аккаунтов в телеграмме увеличился более чем в три раза.